Выбор питомца всегда вызывает беспокойство: люди часто опасаются, что не справятся с обязанностями, не уделят достаточно времени животному, не хватит денег, а также боятся нести ответственность за живое существо. Однако, несмотря на все опасения, часто хочется завести себе компанию. Для тех, кто желает иметь питомца, но ищет простоту в уходе, "Тинькофф Журнал" подготовил список самых неприхотливых кандидатов.
Улитка
Она никогда не будет шуметь, разбрасывать мусор или кусаться. Даже на несколько дней можно оставить её без присмотра, и она не будет скучать.
Рыба-петушок
Они являются настоящими интровертами и лучше всего себя ощущают в одиночестве. Их окраска может быть очень разнообразной — от однотонной до радужной.
Хомяк
Он не занимает много места и не требует особого ухода. Более того, хомяк не расстроится, если хозяин отсутствует весь день, но будет рад пообщаться и поиграть.
Крысы
Они легко контактируют с человеком, активны и умны. Однако крысы плохо переносят одиночество, поэтому их лучше заводить парами.
Волнистый попугайчик
Эти птицы очень активные и общительные, но им лучше всего жить компаниями, поэтому для комфортной жизни им необходим компаньон.
Леопардовый геккон
Он самый беззаботный среди домашних рептилий, привыкает к человеку и не требует особого ухода. Единственное, что делает его отличным от других питомцев — это более редкая система питания, так как рекомендуется кормить его только раз в два-три дня.
Таким образом, если вы ищете питомца с минимальными требованиями к уходу, то имеете широкий выбор из перечисленных вариантов.
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