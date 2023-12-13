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Улитка, крыса, хомяк и ещё три неприхотливых питомца заменят привычных кошку и собаку

1:58
Зоосфера

Выбор питомца всегда вызывает беспокойство: люди часто опасаются, что не справятся с обязанностями, не уделят достаточно времени животному, не хватит денег, а также боятся нести ответственность за живое существо. Однако, несмотря на все опасения, часто хочется завести себе компанию. Для тех, кто желает иметь питомца, но ищет простоту в уходе, "Тинькофф Журнал" подготовил список самых неприхотливых кандидатов.

Улитка, крыса, хомяк и ещё три неприхотливых питомца заменят привычных кошку и собаку
Фото: "Sweet boys" by ressaure is licensed under CC BY-SA 2.0.

Улитка

Она никогда не будет шуметь, разбрасывать мусор или кусаться. Даже на несколько дней можно оставить её без присмотра, и она не будет скучать.

Рыба-петушок

Они являются настоящими интровертами и лучше всего себя ощущают в одиночестве. Их окраска может быть очень разнообразной — от однотонной до радужной.

Хомяк

Он не занимает много места и не требует особого ухода. Более того, хомяк не расстроится, если хозяин отсутствует весь день, но будет рад пообщаться и поиграть.

Крысы

Они легко контактируют с человеком, активны и умны. Однако крысы плохо переносят одиночество, поэтому их лучше заводить парами.

Волнистый попугайчик

Эти птицы очень активные и общительные, но им лучше всего жить компаниями, поэтому для комфортной жизни им необходим компаньон.

Леопардовый геккон

Он самый беззаботный среди домашних рептилий, привыкает к человеку и не требует особого ухода. Единственное, что делает его отличным от других питомцев — это более редкая система питания, так как рекомендуется кормить его только раз в два-три дня.

Таким образом, если вы ищете питомца с минимальными требованиями к уходу, то имеете широкий выбор из перечисленных вариантов.

Ранее Pravda.Ru назвала три способа отучить кошку от порчи мебели.

Домашняя улитка
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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