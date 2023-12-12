Обычно считается, что кошки также спят ночью. Однако стоит помнить, что эти животные, прежде всего, — охотники. Эксперты полагают, что ночью домашние кошки, если не охотятся, то защищают своих хозяев и свою территорию. Сайт mixnews. lv перечислил пять видов активностей, которыми могут заниматься кошки во время ночного сна хозяев.
Обходят свои владения
Только человеку кажется, что кот без дела бродит из угла в угол. Но пока хозяин спит, кот не дремлет и ищет следы проникновения чужака.
Метят территорию
Кошки таким образом отмечают своё присутствие и предупреждают других кошек об их владениях. Это также служит как своего рода коммуникация с другими животными.
Охотятся
В то время как мы спим, они могут ловить мышей, крыс или других грызунов, которые активизируются в темноте. Охота для кошек — это естественное поведение, которое позволяет им удовлетворить свои инстинкты охотника.
Наслаждаются свободой и ночной тишиной
Кошки могут просто гулять по дому или на улице, исследуя окружающую среду, играя или просто наслаждаясь своим временем в одиночестве.
Проверяют нового питомца или члены семьи
Когда в доме появляется новый питомец, гость или член семьи, кошки проверяют их в течение ночи. Они делают это для себя, чтобы определить, не является ли новый субъект угрозой.
Предупреждает человека о перемене погоды
Кошки предупреждают человека о изменении погоды круглосуточно — даже ночью они будут ходить и мурлыкать. У этих животных особенность чувствительной барабанной перепонки и слаженной работы системы внутреннего уха. Благодаря этому они могут ощущать изменения атмосферного давления. Повышенная влажность воздуха обычно предвещает дождь или снег, и кошки чувствуют эту изменение как зуд в области уха. Если кот скребётся и царапает пол, ожидается дождь, ветер или зимняя буря.
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