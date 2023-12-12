Что делают кошки, пока хозяева спят: шесть удивительных дел

2:10 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Обычно считается, что кошки также спят ночью. Однако стоит помнить, что эти животные, прежде всего, — охотники. Эксперты полагают, что ночью домашние кошки, если не охотятся, то защищают своих хозяев и свою территорию. Сайт mixnews. lv перечислил пять видов активностей, которыми могут заниматься кошки во время ночного сна хозяев.

Фото: "File:MCO Napoleon XXXL*RU (15023848553).jpg" by Nickolas Titkov from Moscow, Russian Federation is licensed under CC BY-SA 2.0.

Обходят свои владения

Только человеку кажется, что кот без дела бродит из угла в угол. Но пока хозяин спит, кот не дремлет и ищет следы проникновения чужака.

Метят территорию

Кошки таким образом отмечают своё присутствие и предупреждают других кошек об их владениях. Это также служит как своего рода коммуникация с другими животными.

Охотятся

В то время как мы спим, они могут ловить мышей, крыс или других грызунов, которые активизируются в темноте. Охота для кошек — это естественное поведение, которое позволяет им удовлетворить свои инстинкты охотника.

Наслаждаются свободой и ночной тишиной

Кошки могут просто гулять по дому или на улице, исследуя окружающую среду, играя или просто наслаждаясь своим временем в одиночестве.

Проверяют нового питомца или члены семьи

Когда в доме появляется новый питомец, гость или член семьи, кошки проверяют их в течение ночи. Они делают это для себя, чтобы определить, не является ли новый субъект угрозой.

Предупреждает человека о перемене погоды

Кошки предупреждают человека о изменении погоды круглосуточно — даже ночью они будут ходить и мурлыкать. У этих животных особенность чувствительной барабанной перепонки и слаженной работы системы внутреннего уха. Благодаря этому они могут ощущать изменения атмосферного давления. Повышенная влажность воздуха обычно предвещает дождь или снег, и кошки чувствуют эту изменение как зуд в области уха. Если кот скребётся и царапает пол, ожидается дождь, ветер или зимняя буря.

Смотреть (k) 0:00 / 3:44 Как Отучить Кошку Драть Мебель