Как отучить кошку драть мебель: три способа помогут решить проблему

1:45 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Драть мебель — это распространённая проблема для многих владельцев кошек. Однако есть несколько способов решить эту проблему безболезненно и эффективно. "Тинькофф Журнал" назвал несколько из них.

Фото: openverse by Sean MacEntee is licensed under CC BY 2.0

Приобретение чехла для мебели

Не все материалы привлекательны для кошек, поэтому следует выбрать такой. Одним из наиболее эффективных является нейлоновый флок. Он плотный, устойчивый к повреждениям и сложно зацепить когтями, что способствует отсутствию интереса кошек к дивану. Также можно попробовать использовать микровелюр и велсофт, которые имеют аналогичные свойства.

Применение защитной плёнки

Это недорогое решение, которое может быть полезно как для мебели, так и для стен. Она крепится к краю дивана или обоев с помощью липкого слоя и не позволяет кошке зацепиться. Это хороший вариант, если кошке нравится драть края мебели.

Использование спреев и чистящих средств

В зоомагазинах можно найти спреи на основе цитрусовых и других эфирных масел, которые кошкам не нравятся. Их можно распылить по поверхности мебели, чтобы отпугнуть питомца от порчи мебели. Кроме того, существуют чистящие средства, которые нейтрализуют запах кошачьих феромонов, их можно использовать для устранения привлекательности мебели для кошки.

Все эти методы требуют регулярного применения и могут не сработать с первого раза. Поэтому важно предложить кошке альтернативу для стачивания когтей. Когтеточка будет отличным вариантом, который поможет сосредоточить внимание питомца на необходимом предмете и предотвратит повторение проблемы.

Как Отучить Кошку Драть Мебель