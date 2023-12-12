Опасна даже чайная ложка: названы десять продуктов в доме, которые могут навредить кошке

4:15 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Не все продукты, которые употребляют люди, безопасны для питомцев. Некоторые из них могут вызвать отравление, ухудшить здоровье и даже стать причиной смерти. "Тинькофф Журнал" собрал список популярных продуктов, которые точно не стоит давать кошке.

Фото: openverse.org by strogoscope is licensed under CC BY 2.0

1. Лук и чеснок

Они одержат сульфоксиды и дисульфиды, которые разрушают эритроциты в крови кошки и приводят к анемии. Животное может отравиться как сырыми, так и варёными или жареными овощами, а также приправами в виде порошка. В каком количестве опасны: от 5 г на 1 кг массы тела.

2. Виноград и изюм

Они могут вызвать почечную недостаточность у кошек. Токсичными считаются все части лозы, включая листья. Не имеет значения, был ли виноград с косточками или без них. В каком количестве опасны: точная доза неизвестна.

3. Шоколад

Он содержит токсичные для кошек кофеин и теобромин. Теобромин присутствует во всех видах шоколада, включая белый, а также в чае и коле. Он может вызвать нарушение сердечного ритма, трепетание и судороги у кошки, а большие дозы могут быть смертельными. В каком количестве опасен: от 200 мг на 1 кг массы тела.

4. Алкоголь

Алкогольный этанол токсичен для кошек. Употребление горячительных напитков может вызвать дезориентацию в пространстве, проблемы с дыханием, рвоту и диарею. В тяжёлых случаях отравление этанолом может привести к коме и смерти. В каком количестве опасен: в любом. Даже употребление двух чайных ложек крепкого алкоголя может привести к коме у кошки весом пять кг.

5. Сырое дрожжевое тесто

Если кошка съест сырое дрожжевое тесто, оно будет расширяться внутри ее живота, вызывая сильные боли. Кроме того, при брожении дрожжи выделяют этанол, который может привести к отравлению. В каком количестве опасно: в любом.

6. Авокадо

Плоды, косточки, листья и ствол фрукта являются токсичными для кошек из-за содержания персина. Этот фунгицидный токсин вызывает накопление жидкости в лёгких и грудной клетке, что может привести к затруднению дыхания и смерти из-за недостатка кислорода. В каком количестве опасно: точная доза неизвестна.

7. Молочные продукты

Многие кошки страдают непереносимостью лактозы. Их пищеварительная система не может перерабатывать молочные продукты, что может вызвать диарею. В каком количестве опасны: реакция индивидуальна. Даже маленький кусочек сыра может вызвать диарею у кошки.

8. Напитки с кофеином

Кофеин повышает давление и нарушает сердечный ритм, а также может вызвать судороги. Кофеин содержится не только в кофе, но и во многих видах чая, энергетических напитках и газировке. Даже чайные пакетики опасны для кошек. В каком количестве опасны: от 80 мг кофеина на 1 кг массы тела. Если кошка выпила кофе или другой кофеиновый напиток, сравните эту дозу с таблицей, чтобы оценить риски.

9. Варёные кости

Они могут расколоться на острые кусочки, которые приводят к задыханию, повреждению рта, горла или органов ЖКТ, а также вызывают кишечную непроходимость. В каком количестве опасны: в любом.

10. Тунец

Постоянное питание кошки тунцом может привести к отравлению ртутью. Основными симптомами являются слабость, нарушение координации и судороги. Хотя небольшое количество тунца не навредит, важно помнить, что он не может стать основой рациона кошки из-за недостатка питательных веществ. В каком количестве опасен: в любом, если кормить кошку тунцом в больших количествах и регулярно.

10 опасных продуктов для кошек. Чем нельзя кормить кошку!