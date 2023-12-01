Кинологи рассказали, как быстро подружить кошку и собаку

1:38 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Многие люди отклоняют идею о том, чтобы завести кошку и собаку одновременно, боясь, что животные не смогут подружиться. Тем не менее, с правильным знакомством и подходом к их воспитанию, питомцы могут легко находить общий язык.

Фото: openverse.org by strogoscope is licensed under CC BY 2.0

"Многие считают, что фраза "жить как кошка с собакой" отражает реальность только для тех, кто живет под одной крышей с обоими видами животных. Однако, при правильном поведении хозяина, кошка и собака могут легко уживаться и даже становиться друзьями. Нет никакой врожденной вражды между этими животными, они могут отлично ладить и с удовольствием взаимодействовать," — подчеркнул президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

На первом этапе знакомства собаки и кошки важно правильно распределить территории, следить за потенциальными конфликтами и уделять внимание обоим питомцам. Если этот этап пройден успешно, дальнейшая совместная жизнь не приносит никаких неудобств ни животным, ни членам семьи. Организация рекомендует хозяину не настаивать на том, чтобы собака и кошка стали неразлучными друзьями, а стремиться к тому, чтобы у них сложились хорошие или нейтральные отношения. Важно избегать применения физической силы по отношению к животным, так как это только ухудшит ситуацию, сообщает Радио-1.

"Собака и кошка не обязательно должны становиться лучшими друзьями, поэтому не следует заставлять их общаться, если хотя бы одному из животных это не по нраву," — добавили кинологи.

Как подружить кошку с собакой??? Узнай СЕКРЕТ!!!!!!!!!