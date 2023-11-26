В польской армии собакам присвоят воинские звания

Согласно информации от 24 ноября, собаки, служащие в польских вооруженных силах, будут наделены воинскими званиями. Эту новость распространило агентство ТАСС, ссылаясь на заявление польского Генштаба.
По предложению, рассмотренному в ведомстве, служебным собакам будут присвоены воинские звания.
"Глава Генерального штаба польской армии намерен положительно ответить на это предложение." - в сообщении говорится.
Предполагается, что будут введены два воинских звания: "пес-рядовой" и "пес-сержант". Право присваивания этих званий служебным собакам будет предоставлено командирам подразделений, к которым относятся эти животные.
Любимый российскими зрителями фильм "Москва слезам не верит" режиссера Владимира Меньшова, вышедший на широкий экран в 1979 году, кажется изучен с точностью до каждого эпизода и найти в нем новые киноляпы уже не реально.