В польской армии собакам присвоят воинские звания

0:44 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Согласно информации от 24 ноября, собаки, служащие в польских вооруженных силах, будут наделены воинскими званиями. Эту новость распространило агентство ТАСС, ссылаясь на заявление польского Генштаба.

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По предложению, рассмотренному в ведомстве, служебным собакам будут присвоены воинские звания.

"Глава Генерального штаба польской армии намерен положительно ответить на это предложение." - в сообщении говорится.

Предполагается, что будут введены два воинских звания: "пес-рядовой" и "пес-сержант". Право присваивания этих званий служебным собакам будет предоставлено командирам подразделений, к которым относятся эти животные.