Catster: 10 продуктов нашего стола, токсичных для кошки

1:35 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Ветеринары предупреждают, что многие продукты, безопасные для людей, могут быть крайне вредными для домашних кошек. Вот 10 таких продуктов, о которых сообщает издание Catster:

Фото: openverse.org by strogoscope is licensed under CC BY 2.0

Лук и чеснок: Могут вызвать серьезные проблемы с желудочно-кишечным трактом у кошек, так же, как и у собак.

Алкоголь: Является ядом для кошек, даже небольшие количества могут привести к коме.

Шоколад: В том числе белый. Содержит вещества, вредные для кошек.

Кофе: Кофеин может повредить печень, почки, легкие и центральную нервную систему кошек.

Кофе: Кофеин может повредить печень, почки, легкие и центральную нервную систему кошек. Кокос: Кокосовое масло может вызвать расстройство желудка, а кокосовая вода содержит излишне много калия и является токсичной для кошек.

Цитрусовые: Могут вызвать проблемы с желудком и кишечником из-за содержания кислоты.

Виноград, изюм и орехи: Могут вызвать проблемы при употреблении, лучше держать их подальше от кошек.

Соль: В больших количествах может привести к обезвоживанию, рвоте, диарее и повышению температуры.

Хлеб из дрожжевого теста: Может вызвать газообразование и вздутие живота.

Молоко и сырые яйца: Лактоза в молочных продуктах может вызвать проблемы с пищеварением у кошек, а сырые яйца могут быть источником сальмонеллы.

Ветеринары также советуют владельцам кошек избегать дачи питомцам собачьего корма, так как составы кормов для собак и кошек различаются.

10 опасных продуктов для кошек. Чем нельзя кормить кошку!