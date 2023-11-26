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Заводчица Дюпрэ раскрыла секреты колючих питомцев, которые нужно знать до того, как их завести

1:25
Зоосфера

Если у вас появилась идея приручить ежа, не стоит спешить в лес за колючим клубком, поскольку такой зверек может быть переносчиком болезней или обладать агрессивным характером, совершенно не приспособленным к дружбе с человеком. Для домашних условий существует специальная порода — карликовый африканский ёж.

Заводчица Дюпрэ раскрыла секреты колючих питомцев, которые нужно знать до того, как их завести
Фото: openverse.org by Giles Watson's is licensed under CC BY-SA 2.0.

"Такие ёжики в природе не встречаются, это абсолютно домашнее животное, которое было выведено специально для общения с человеком", — рассказала заводчица экзотических животных Тамара Дюпрэ телеканалу "Санкт-Петербург".

По её словам, чтобы избежать укусов и обеспечить безопасность, необходимо изучить язык тела своего питомца и понимать, что, если он свернулся в клубочек, это означает, что он не хочет лишнего внимания, а если вытягивает лапки и подставляет живот — его можно гладить и даже нужно. Кроме того, по словам специалиста, питание ежей состоит из насекомых. Заводчица рассказала, что они могут быть сухими, свежими или замороженными. Колючие питомцы также любят мясо, такое как говядина, индейка и курица, добавила эксперт. Ещё одной особенностью ежей является их ночной образ жизни. Поэтому, как сказала Дюпрэ, если вы решите завести такого необычного питомца, будьте готовы к возможному отсутствию сна.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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