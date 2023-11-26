Врач Широкожухова призвала чаще вычёсывать собак зимой для спасения от морозов

Несмотря на способность собак естественным образом адаптироваться к низким температурам, многие домашние питомцы подвергаются риску замерзания в ходе зимних прогулок. Для предотвращения угрозы для здоровья животных ветеринар Маргарита Широкожухова рекомендует соблюдать несколько простых мер предосторожности.

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В первую очередь, отмечает специалист, необходимо регулярно чистить шерсть у животных. В связи с тем, что собаки обитают в светлых и теплых помещениях, они линяют вне зависимости от времени года, и иногда подшерсток не готов к холодам. Чтобы ускорить процесс обновления волосяного покрова, следует расчесывать питомца два-три раза в неделю. Однако этот метод не всегда эффективен для маленьких собак, поэтому их лучше выгуливать на улице в теплой одежде.

"Вязаная шерстяная одежда подходит для сухой морозной погоды, но в дождь она способствует образованию колтунов и переохлаждению. Слишком узкая одежда и некачественные материалы могут нарушить кровообращение и терморегуляцию", — отмечает Широкожухова в интервью "Газете.ru".

Собаки также могут подвергаться мерзлоте из-за нерационального питания. Регулярное поступление белков, жиров и минералов в организм питомцев необходимо для предотвращения потери веса и уменьшения мышечной массы. Необходимо аккуратно гулять с молодыми и старыми собаками, так как у них могут возникнуть проблемы с терморегуляцией.

"В холодную погоду сократите время прогулок с домашними питомцами. Если есть такая возможность и необходимость, сделайте перерыв и зайдите с питомцем в магазин. В длинной шерсти у собаки может накапливаться снег и влага, поэтому необходимо её отряхивать. Не позволяйте собаке есть снег", — подытожила ветеринар.

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