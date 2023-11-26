Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Остановка транзита газа через Украину в 2024 может добить немецкую химическую промышленность
Ветеринар Корнрайх ответил можно ли давать кошке молоко
В Германии испугались улучшенного российского беспилотника "Ланцет"
Валиева выиграла короткую программу на этапе Гран-при России в Москве
В Госдуме раскритиковали футболистов за нежелание помогать армии
Anadolu: в Турции моря вышли из берегов после ливня и затопили крупные города
Shot: к середине 2024 года ожидается дальнейший рост цен на сыры на 15%
В Авдеевке ВСУ побежали "мародёрить город", значит скоро выйдут
Назван главный недостаток новых артиллерийских орудий "Флокс"

Врач Широкожухова призвала чаще вычёсывать собак зимой для спасения от морозов

Зоосфера

Несмотря на способность собак естественным образом адаптироваться к низким температурам, многие домашние питомцы подвергаются риску замерзания в ходе зимних прогулок. Для предотвращения угрозы для здоровья животных ветеринар Маргарита Широкожухова рекомендует соблюдать несколько простых мер предосторожности.

Врач Широкожухова призвала чаще вычёсывать собак зимой для спасения от морозов
Фото: Openverse by ressaure is licensed under CC BY-NC-SA 2.0

В первую очередь, отмечает специалист, необходимо регулярно чистить шерсть у животных. В связи с тем, что собаки обитают в светлых и теплых помещениях, они линяют вне зависимости от времени года, и иногда подшерсток не готов к холодам. Чтобы ускорить процесс обновления волосяного покрова, следует расчесывать питомца два-три раза в неделю. Однако этот метод не всегда эффективен для маленьких собак, поэтому их лучше выгуливать на улице в теплой одежде.

"Вязаная шерстяная одежда подходит для сухой морозной погоды, но в дождь она способствует образованию колтунов и переохлаждению. Слишком узкая одежда и некачественные материалы могут нарушить кровообращение и терморегуляцию", — отмечает Широкожухова в интервью "Газете.ru".

Собаки также могут подвергаться мерзлоте из-за нерационального питания. Регулярное поступление белков, жиров и минералов в организм питомцев необходимо для предотвращения потери веса и уменьшения мышечной массы. Необходимо аккуратно гулять с молодыми и старыми собаками, так как у них могут возникнуть проблемы с терморегуляцией.

"В холодную погоду сократите время прогулок с домашними питомцами. Если есть такая возможность и необходимость, сделайте перерыв и зайдите с питомцем в магазин. В длинной шерсти у собаки может накапливаться снег и влага, поэтому необходимо её отряхивать. Не позволяйте собаке есть снег", — подытожила ветеринар.

Как поить собак зимой в морозы?
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Популярное
Новый киноляп с ковром-пледом отыскали в советской мелодраме "Москва слезам не верит"

Любимый российскими зрителями фильм "Москва слезам не верит" режиссера Владимира Меньшова, вышедший на широкий экран в 1979 году, кажется изучен с точностью до каждого эпизода и найти в нем новые киноляпы уже не реально.

В культовом фильме "Москва слезам не верит" нашли новый киноляп
Началось! На Украине сигнализируют о приходе "чёрной зимы"
С ударами по Киевской энергосистеме на Украину идёт "чёрная зима"
Крупный российский дилер отказался продавать автомобили "Москвич"
Декабрист будет цвести пышным цветом, если ухаживать так
СВО закончится воссоединением России и Украины. Что делать с кладбищами "захистникив"? Любовь Степушова Экономика схем CША и Киева с F-16: кому выгодна затяжная кампания   Алексей Гончаров Чехия арестовала российскую недвижимость Андрей Николаев
ВСУ уходят с Коксохимического комбината в Авдеевке
Певица Миколайчик перед смертью пришла в сознание, чтобы проститься с сыном
Автоэксперты рассказали о трудностях ремонта корейских автомобилей в России
Автоэксперты рассказали о трудностях ремонта корейских автомобилей в России
Последние материалы
Sohu: Россия поквиталась с США за насмешки над "Роскосмосом"
Журналисты узнали, куда исчез Гоша Куценко и что он говорил о СВО
Автомобилистов РФ ждет неожиданное изменение на АЗС
Зеленский заявил о сложной ситуации на границе с Польшей
Эксперты составили список автомобилей, с которыми будет много проблем
Терапевт Мифтахова назвала факторы, способные подорвать иммунитет в сезон простуды
Зачем перед морозами использовать мочевину в саду
Эксперт рассказал, какие компоненты машины нуждаются в прогреве зимой
Уехавшая звезда сериала "Ивановы-Ивановы" Семён Трескунов продолжает искать роли в России
Зачем под Авдеевку пришли системы дистанционного минирования "Земледелие"
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников