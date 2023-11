Врач Широкожухова призвала чаще вычёсывать собак зимой для спасения от морозов

Несмотря на способность собак естественным образом адаптироваться к низким температурам, многие домашние питомцы подвергаются риску замерзания в ходе зимних прогулок. Для предотвращения угрозы для здоровья животных ветеринар Маргарита Широкожухова рекомендует соблюдать несколько простых мер предосторожности.

Фото: Openverse by ressaure is licensed under CC BY-NC-SA 2.0