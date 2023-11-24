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Эксперт рассказал, как защитить своего домашнего питомца на прогулке от холода

2:23
Зоосфера » Собаки

Прогулки на свежем воздухе очень важны для здоровья и хорошего настроения наших питомцев. Однако, зимние прогулки могут представлять определенные вызовы, особенно когда температура сильно падает.

"По большому счету какая-то особая подготовка не требуется. Животные, которые живут в городах, подвержены опасности, связанной с реагентами, которые находятся на тротуарах. У собак это раздражает лапы, они ничем не защищены и зачастую вызывают неприятные последствия, связанные с дерматозами и раздражением” — поделился в комментарии для Pravda. ru ректор Первого профессионального кинологического института Константин Карапетьянц.

Эксперт также рассказал, что в последнее время некоторые используют специальную защитную обувь для собак. Если нет других возможностей пройти к месту выгула или погулять с собакой, где нет никаких реагентов, тогда используется специальная защитная обувь. Но ее нужно очень тщательно подобрать, во-первых, чтобы она не соскакивала, во-вторых, чтобы собака в ней достаточно комфортно себя чувствовала.

Также прогулки в зимний период не должны быть статичными. Особенно для собак несильно обросших, как мы их называем, с короткой шерстью, температурные состояния влияют на собаку. Хотя у собак очень хорошая терморегуляция и достаточно просто животному придать какие-то дополнительные игры, более активная прогулка, движения — тогда животное не замерзнет и лапы не замерзнут, потому что они терморегулируются. И тогда прогулка будет нормальной, безопасной для собаки.

Константин Карапетьянц отметил, что нельзя животному переохлаждаться. Если заметили некие признаки того, что собака начинает дрожать, лапы поджимает, не хочет идти, укладывается в комок, тогда нужно прекращать прогулку и идти домой. Если какое-то раздражение было обнаружено на лапах, их нужно обработать специальными препаратами, которые рекомендуют ветеринары. Их заранее можно приготовить дома, если люди живут в городах, с учетом риска попадания на лапы собак реагента. Также зимой не рекомендуется часто мыть собак, лучше просто очистить питомца от снега, чтобы он себя хорошо чувствовал.

 

 

Автор Лариса Соколова
Лариса Соколова — журналист, корреспондент-интервьюер Правда.Ру
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