Амурские медведи отказываются от спячки из-за аномальной теплой погоды

1:06 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

В ноябре в Амурской области установилась необычайно теплая погода, что сорвало обычный график спячки для медведей.

Фото: CreativeCommons by ahisgett is licensed under "Bear" by ahisgett is licensed under CC BY 2.0.

Специалисты из управления по охране животного мира Амурской области предупредили об опасности, связанной с этой ситуацией. Они сообщили, что в некоторых районах региона полусонные хищники продолжают активно передвигаться неподалеку от своих берлог, несмотря на то, что большинство медведей уже готово к зиме.

Аномально высокие температуры для данного периода стали причиной этой нештатной ситуации.

Эксперты отмечают, что в основном под таким воздействием оказались самцы. В то время как самки с детенышами уже ушли в спячку в конце октября.

Эта необычная ситуация стала предметом беспокойства, так как она может повлечь за собой необычное поведение медведей и повысить риск встреч с людьми. Ранее охотоведы предупреждали, что подобные ситуации могут увеличить агрессивное поведение медведей и тигров в отношении человека.

ПОЧЕМУ МЕДВЕДЬ ВПАДАЕТ В СПЯЧКУ?