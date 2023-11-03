В Приморье за 390 тысяч продают четырехмесячного попугайчика

1:13 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

В Приморском крае появилась возможность приобрести уникальную птицу, которая оценивается весьма высоко. Предприниматели предлагают это удивительное создание всего за 390 000 рублей, включая доставку из Москвы в любой населенный пункт региона, сообщает vostokmedia.com.

Фото: vostokmedia.com by Фото: farpost.ru

Объявление о продаже этой экзотической птицы было размещено на популярном веб-сайте. В нем утверждается, что за относительно небольшую сумму можно приобрести редкого гибридного попугая, а именно ара-арлекин. Эта птица отправится в долгое путешествие прямиком из Москвы, чтобы присоединиться к семье на Дальнем Востоке.

Согласно информации, птенец едва достиг четырех месяцев, он вырос в специализированном питомнике и успел унаследовать лучшие качества своих родителей, такие как послушание и игривость.

Продавец также подчеркивает, что окрас попугая ара-арлекин поражает своей красотой: его оперение имеет глубокий красновато-оранжевый цвет с желто-оранжевыми оттенками на груди и животе, а также яркие зеленые и синие полосы на спине.

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