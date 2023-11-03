Кинолог рассказал, почему собака мочится при встрече с хозяином

2:20 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Когда собака мочится, встречая вас дома, это может быть проявлением как радости, так и стресса. Для выяснения причин такого поведения, необходимо обратить внимание на другие факторы, рассказал президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

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"Иногда именно хозяин становится главной причиной таких проявлений. Например, по возвращению домой вы журите питомца, что он разбросал вещи, собака будет пытаться подать сигналы примирения, чтобы успокоить хозяина, в том числе ими может быть мочеиспускание. В этом случае необходимо поработать над доверием, став с точки зрения собаки совершенно безопасным и предсказуемым", — сообщил специалист.

Кинолог также утверждает, что излишнее возбуждение может быть причиной мочеиспускания от радости. Это чаще всего наблюдается у щенков, которые не могут сдержать эмоции. Взрослые слишком эмоциональные собаки также могут выражать свои чувства таким образом. В таких случаях стоит умерить свои эмоции при встрече. Когда вы возвращаетесь домой, подождите, пока собака успокоится, и только тогда приветствуйте ее.

Если собака постоянно находится в состоянии стресса, она также может мочиться непроизвольно, как реакцию на страх. Это может быть связано не только с боязнью хозяина, но и с длительной разлукой с ним. Это поведение часто наблюдается у новых собак в семье или у тех, кто не привык оставаться один дома. Проблему можно решить, пересмотрев свое отношение к питомцу.

Важно уделять больше времени играм и ласкам, становиться предсказуемым и надежным лидером для собаки. Если собака мочится из-за долгой разлуки, постепенно привыкайте ее к отсутствию хозяина, начиная с кратких интервалов и предоставляя ей игрушки для самостоятельной забавы.

Еще одной причиной непроизвольного мочеиспускания может быть нарушение режима дня. Важно помнить, что собака не должна проводить без выгула более 12 часов. Длительное время без выгула может быть вредным для ее здоровья. В этом случае проблему можно решить, установив регулярный график прогулок, сообщает Радио 1.

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