Медведь в Красноярске: версия МЧС о его побеге из частного питомника

0:31 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

В Красноярске продолжаются поиски медведя, который появился в городе с 20 октября.

Фото: CreativeCommons by ahisgett is licensed under "Bear" by ahisgett is licensed under CC BY 2.0.

Специалисты из МЧС выдвинули предположение, что это животное могло сбежать из частного питомника.

Медведь необычно ведет себя для дикого животного, и его перемещения зафиксированы на видеонаблюдении по разным районам Красноярска. Об этом сообщает prmira.ru.

Вопрос о том, почему медведь до сих пор не был пойман, остается открытым.

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медведь в Красноярске