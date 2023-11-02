Медведь в Красноярске: версия МЧС о его побеге из частного питомника

В Красноярске продолжаются поиски медведя, который появился в городе с 20 октября.
Специалисты из МЧС выдвинули предположение, что это животное могло сбежать из частного питомника.
Медведь необычно ведет себя для дикого животного, и его перемещения зафиксированы на видеонаблюдении по разным районам Красноярска. Об этом сообщает prmira.ru.
Вопрос о том, почему медведь до сих пор не был пойман, остается открытым.
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