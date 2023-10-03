Кот наделю искал на фронте своего хозяина — российского сапёра

1:05 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Российский сапёр с позывным "Эд", который состоит на службе в добровольческом батальоне им. Павла Судоплатова, рассказал трогательную историю про своего любимца — кота по кличке Сержант, который неделю бродил по линии соприкосновения в поисках своего хозяина.

Фото: openverse.org

Кот появился в подразделении примерно год назад, и с тех пор стал любимцем сапёров и их пушистым талисманом. По словам его хозяина, когда Сержант рядом, все военные операции проходят гладко, без "сучка и задоринки".

Однако на днях подразделению был дан приказ оперативно передислоцироваться. В суматохе кот остался на прежнем месте, в то время как военные уехали оттуда на расстояние свыше 10 км.

Неделю про кота ничего не было слышно, однако по истечении этого времени он снова как ни в чём не бывало появился в расположении подразделения.

"Но каким-то удивительным образом, неизвестно как, он нас нашел. Поэтому теперь я опять счастливый хозяин", — заключил "Эд" в разговоре с URA.RU.

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