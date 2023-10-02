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Забота о здоровье питомца: измерение температуры у собаки

2:37
Зоосфера

Для измерения температуры вашей собаки, лучше всего использовать помощника, который осторожно удерживает питомца и отвлекает его внимание. Нанесите небольшое количество смазки, например, вазелина, на кончик цифрового ректального термометра. Осторожно вставьте термометр примерно на один дюйм в прямую кишку собаки, держа его до тех пор, пока не услышите звуковой сигнал, указывающий на окончание измерения. После этого аккуратно извлеките термометр и проведите процедуру дезинфекции.

Забота о здоровье питомца: измерение температуры у собаки
Фото: https://pethelpful.com/

Какая считается нормальной температурой для собаки? Считается, что нормальная температура для собаки находится в диапазоне от 99,5 до 102,5 градусов по Фаренгейту. Любое отклонение от этого диапазона может свидетельствовать о потенциальных проблемах с здоровьем вашей собаки и требует внимания ветеринара.

Можно ли использовать обычный человеческий термометр для измерения температуры собаки? Предпочтительно использовать цифровые ректальные термометры, специально предназначенные для животных, так как они обеспечивают быстрые и точные измерения. Однако, если у вас нет подходящего термометра для животных, вы можете использовать оральный термометр для человека так, как описано выше. Ушные термометры также могут быть использованы, но они могут быть менее точны при измерении температуры собаки. Следует иметь в виду, что температура собаки по природе выше, чем у человека, поэтому человеческий термометр может показать повышение температуры, даже если собака чувствует себя нормально.

Когда стоит измерить температуру собаки? Вы можете измерить температуру вашей собаки по следующим причинам:

  • Чтобы убедиться, что собаке не жарко, особенно в жаркую погоду.
  • Если у вас есть подозрения, что ваша собака заболела или чувствует себя плохо.
  • Если ваша собака провела продолжительное время на улице в жаркую погоду, и вы замечаете признаки теплового удара.


Чего следует избегать?

Если ваша собака начинает нервничать или сопротивляться во время попытки измерить ей температуру, не настаивайте. Попытка измерения температуры несговорчивой собаке может вызвать у нее стресс и даже агрессию. В случае сомнений или неопределенности, всегда лучше проконсультироваться с ветеринаром перед проведением измерения температуры вашей собаки, чтобы удостовериться, что это необходимо в данной ситуации.

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Советы ветеринара: Как измерить температуру собаке?
Автор Арина Горшенина
Арина Горшенина — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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