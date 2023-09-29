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Как понимать, что вы правильно воспитываете собаку? – советы от кинологов

2:23
Зоосфера

Воспитывать и обучать собаку — это не самая лёгкая задача. Иногда кажется, что ваши усилия не приводят к результатам.

Как понимать, что вы правильно воспитываете собаку? – советы от кинологов
Фото: pawderosaranch.com

Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев поделился с "Радио 1" своими советами о том, как понять, что вы правильно воспитываете свою собаку.

"Важно понимать, что критерий воспитанной собаки не ограничивается количеством выученных команд, ваша собака должна уметь жить по установленным правилам, спокойно взаимодействовать с окружающими и быть хорошо социализированной," — отметил Голубев.

Существует четыре признака, по которым можно судить, что вы идёте в правильном направлении, и ваша собака действительно учится взаимодействовать с миром:

1. Собака следует установленным правилам.

Воспитанная собака знает правила, установленные хозяином. Она знает, когда ждать еду, прогулку и что разрешено, а что запрещено делать. Правила играют важную роль в жизни питомца, помогая ему ориентироваться в быстро меняющемся мире. Помните, что последовательность и системность играют ключевую роль в правильном воспитании вашего любимца, поэтому не нарушайте установленных правил, чтобы избежать стресса у питомца.

2. Собака ориентирована на хозяина.

Обученный пёс доверяет своему хозяину и следует его указаниям. Воспитанный питомец живёт в гармонии с человеком и всегда с радостью выполняет команды и просьбы, потому что удовлетворить своего человека означает получить похвалу и одобрение.

3. Собака спокойно гуляет.

Если поводок не натянут, собака не бросается на каждого прохожего, не лает у двери и не будит хозяина по утрам, то такую собаку можно назвать воспитанной. Она способна вовремя отвлечься и переключить внимание на хозяина, даже если она была чем-то увлечена.

4. Собака умеет оставаться одна.

В нормальном состоянии собака должна быть способной оставаться дома одна. Ей должно быть комфортно, и она должна уметь управлять своим состоянием. Собаке не нужно лежать у двери и вопить в ожидании хозяина. Такой питомец способен развлечь себя самостоятельно.

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Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент 2-го курса университета РГУ им. А.Н. Косыгина
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