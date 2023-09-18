Растительная диета оказалась полезной для здоровья кошек, утверждает исследование

1:59 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Группа ученых из Университета Винчестера в Англии провела эксперимент, в ходе которого выяснилось, что растительная диета положительно влияет на здоровье кошек. Питомцы, которые не употребляли мясо и корма на его основе, оказались здоровее мясоедов и реже посещали ветеринара. Результаты были опубликованы в журнале PlusOne.

Фото: openverse

В исследовании продолжительностью один год приняли участие 1369 кошек, 1178 из которых питались обычной мясной пищей, 64 — соблюдали сыроедение, а 127 — веганство. До начала эксперимента владельцев кошек попросили описать рацион питомцев, состояние здоровья и частоту визитов к ветеринару. Также исследователи отмечали пол и возраст кошек, а также то, был ли питомец найден на улице, или изначально являлся домашним.

Выбранный хозяевами рацион кошки соблюдали около года. Выяснилось, что владельцы кошек-мясоедов чаще обращались к ветеринару. У кошек-веганов и сыроедов частота посещений не превышала два в год.

Кроме того, питомцы, не употреблявшие мясо, отличались лучшим пищеварением. Также некоторые владельцы отметили, что шерсть кошек стала лучше. Профессор Эндрю Найт, директор-основатель Центра защиты животных Университета Винчестера считает, что это могло произойти потому, что мясные корма часто содержат много пищевых аллергенов, таких как субпродукты, искусственные консерванты и злаки, в то время как веганские более безопасны.

Профессор Найт также отметил исследование, проведенное учеными Гуэлфского университета в Канаде в 2021 году. Оно показало, что кошки-веганы в меньшей степени подвержены желудочно-кишечным и печеночным расстройствам.

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