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Одежда для собак: приучать к ней животное нужно с раннего возраста

1:23
Зоосфера

Может показаться, что приучать собаку носить обувь или одежду — не обязательная задача. Однако следует учитывать следующее: для собак, проживающих в городских условиях, где токсичные химические вещества часто используются для растапливания льда на тротуарах, может понадобиться специальная обувь, которая поможет защитить их лапы. А что касается пожилых собак с тонкой шерстью, то одежда, например, свитер, поможет им сохранить тепло тела.

Одежда для собак: приучать к ней животное нужно с раннего возраста
Фото: CreativeCommons

Возможно, в будущем вашей собаке потребуется носить обувь или одежду, поэтому неплохо начать приучение к этому заранее. Как и при обучении любому другому навыку, который может вызвать у вашей собаки сопротивление, идеально начинать с раннего возраста.

Когда дело доходит до приучения вашего питомца носить одежду, начните с чего-то простого, например, с куртки для собаки без рукавов. Сделайте процесс приучения интересным и приятным, например, предлагайте угощения и вознаграждайте своего питомца за спокойное. Если вы рассматриваете вариант с приучением вашей собаки к обуви, убедитесь, что выбранная пара подходит по размеру и не вызывает неприятных ощущений на лапах вашего питомца. Будьте готовы перепробовать несколько вариантов, пока не найдёте те, которые подходят вашей собаке наилучшим образом.

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Автор Екатерина Варфоломеева
Екатерина Варфоломеева — внештатный корреспондент Pravda. Ru, студентка Государственного института кино и телевидения
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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