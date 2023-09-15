Кинологи назвали смертельно опасные продукты для собак

Чтобы обеспечить долгую и радостную жизнь своей собаке, важно правильно балансировать ее рацион. Об опасных продуктах для собак рассказал Владимир Голубев, президент Российской кинологической федерации, в интервью "Радио 1"
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В шоколаде содержится теобромин, который может накапливаться в организме собаки в токсичных количествах и оказывать вредное воздействие на пищеварительную систему, нервную систему и сердце. Потребление шоколада может вызвать симптомы, такие как понос, рвота, учащенное сердцебиение и дрожь.
Несмотря на распространенный миф, не все кости безопасны для собак. Некоторые кости могут легко расколоться и нанести вред кишечнику. Особенно опасны трубчатые кости, которые могут привести к серьезным повреждениям пищеварительной системы и даже смертельным последствиям.
Жареное мясо, особенно готовое на открытом огне, может быть токсичным для собак, вызывая воспалительные реакции в их организме. Кроме того, мясо, пряное и заправленное специями, может вызвать понос и анемию.
Виноград, изюм и продукты, содержащие их, могут вызвать проблемы с почками у собак, особенно у тех, у кого уже есть проблемы с почечной функцией.
Свинина может быть опасной для собак из-за риска болезни Ауэсцкого, что представляет серьезную угрозу для питомцев и может проявляться симптомами, такими как потеря аппетита, чрезмерная жажда и судороги. Лечение этой болезни ограничено, и забо
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