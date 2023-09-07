Зоолог Алексей Тихонов рассказал, когда ядовитые змеи и пауки могут напасть на ростовчан

2:15 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Вероятность встреч со змеями в Ростовской области возрастает в теплое время года по словам Алексея Тихонова, зоолога из ЮФУ (Южного федерального университета). На сегодняшний день в этом году 23 человека стали жертвами укусов ядовитых змей, и еще 11 жителей Донецка обратились за медицинской помощью по поводу укусов пауков.

Фото: openverse.org

Тихонов подчеркивает тот факт, что все пауки обладают ядом, хотя не все способны укусить человека. Некоторые из них могут просто вызывать дискомфорт своим укусом. Одним из таких пауков является южнорусский тарантул, укус которого сравнивают с жалом осы. В Ростовской области есть и другие пауки с более сильным ядом. Среди них самым опасным является каракурт.

"Тарантул может укусить человека в течение всего лета. А каракурт, как правило, — только во второй половине лета", — отмечает Алексей Тихонов. Что касается ядовитых змей, то в регионе обитает только один вид — степная гадюка. Считается, что он распространен по всему Донскому региону, хотя Тихонов уточняет, что чаще встречается на юго-востоке региона, особенно в Маныче, Орловской области или Ремонтненском районе.

Тихонов делится личным анекдотом, вспоминая предложение, которое он сделал своим студентам во время летней практики. Он пообещал автоматическую высшую оценку любому, кто сможет доказать существование степной гадюки под Ростовом. На сегодняшний день никто не воспользовался этим предложением, а сам он уже более 20 лет не сталкивался со степной гадюкой в этом регионе. Он вспоминает о 1980-х годах, когда был школьником, и вспоминает, как ловил гадюк за Северным кладбищем. Однако к 1990-м годам они, по-видимому, исчезли из этого района. Эксперт добавляет, что встречи со змеями наиболее распространены весной, когда они выходят погреться в тепле. Летом они ведут более скрытный образ жизни и ищут убежища, сообщает rostovgazeta.ru.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Опасные животные Ростовской области | Лекции по зоологии – зоолог Алексей Тихонов | Научпоп