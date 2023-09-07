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Зоолог Алексей Тихонов рассказал, когда ядовитые змеи и пауки могут напасть на ростовчан

2:15
Зоосфера

Вероятность встреч со змеями в Ростовской области возрастает в теплое время года по словам Алексея Тихонова, зоолога из ЮФУ (Южного федерального университета). На сегодняшний день в этом году 23 человека стали жертвами укусов ядовитых змей, и еще 11 жителей Донецка обратились за медицинской помощью по поводу укусов пауков.

Зоолог Алексей Тихонов рассказал, когда ядовитые змеи и пауки могут напасть на ростовчан
Фото: openverse.org

Тихонов подчеркивает тот факт, что все пауки обладают ядом, хотя не все способны укусить человека. Некоторые из них могут просто вызывать дискомфорт своим укусом. Одним из таких пауков является южнорусский тарантул, укус которого сравнивают с жалом осы. В Ростовской области есть и другие пауки с более сильным ядом. Среди них самым опасным является каракурт.

"Тарантул может укусить человека в течение всего лета. А каракурт, как правило, — только во второй половине лета", — отмечает Алексей Тихонов. Что касается ядовитых змей, то в регионе обитает только один вид — степная гадюка. Считается, что он распространен по всему Донскому региону, хотя Тихонов уточняет, что чаще встречается на юго-востоке региона, особенно в Маныче, Орловской области или Ремонтненском районе.

Тихонов делится личным анекдотом, вспоминая предложение, которое он сделал своим студентам во время летней практики. Он пообещал автоматическую высшую оценку любому, кто сможет доказать существование степной гадюки под Ростовом. На сегодняшний день никто не воспользовался этим предложением, а сам он уже более 20 лет не сталкивался со степной гадюкой в этом регионе. Он вспоминает о 1980-х годах, когда был школьником, и вспоминает, как ловил гадюк за Северным кладбищем. Однако к 1990-м годам они, по-видимому, исчезли из этого района. Эксперт добавляет, что встречи со змеями наиболее распространены весной, когда они выходят погреться в тепле. Летом они ведут более скрытный образ жизни и ищут убежища, сообщает rostovgazeta.ru.

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Опасные животные Ростовской области | Лекции по зоологии – зоолог Алексей Тихонов | Научпоп
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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