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Associated Press: норвежские власти убили оленей за то, что они ходили пастись на российскую территорию

1:28
Зоосфера

В Норвегии власти распорядились убить 40 северных оленей, которые перешли через границу на территорию России, чтобы избежать выплаты положенной в таких случаях компенсации за тот ущерб, который животные причинили природе.

Associated Press: норвежские власти убили оленей за то, что они ходили пастись на российскую территорию
Фото: "Reindeer" by timo_w2s is licensed under CC BY-SA 2.0.

Об этом сообщает агентство Associated Press.

"Животные были забиты из-за опасений, что они могут вернуться в Россию", — сказано в статье.

Дело в том, что норвежские власти не желают компенсировать России нахождение своих оленей в российском заповеднике. Информация о том, что животные были убиты, была подтверждена управлением сельского хозяйства Норвегии.

В Норвегии считают переходы оленей на российскую территорию слишком "дорогостоящими".

24 августа в правительстве Норвегии сообщили, что 42 оленя пересекли российскую границу, чтобы пастись в природном заповеднике "Пасвик" в Мурманской области. В итоге Норвегия должна заплатить за каждого оленя, перешедшего в Россию, 50 000 крон (4700 долларов США). Плюс норвежские власти ещё должны единовременно заплатить за все дни выпаса оленей на российской территории 47 миллионов крон (4,4 миллиона долларов США).

Для того, чтобы остановить миграцию оленей, норвежские власти восстанавливают заграждение вдоль норвежско-российской границы.

 

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Кружение северных оленей на воле и в корале. Россия, Кольский п-ов, 2018, март
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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