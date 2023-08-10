В Уссурийске обнаружили африканскую чуму свиней

1:30 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Специалисты выявили вспышку африканской чумы свиней (АЧС) в селе Борисовка Уссурийского городского округа Приморского края, говорится в сообщении пресс-службы краевого правительства. В пострадавшем хозяйстве введены карантинные мероприятия.

Фото: Вадим Савицкий

"Африканская чума свиней выявлена в селе Борисовка Уссурийского городского округа. В пострадавшем хозяйстве установлен карантин, в обозначенной зоне введён контрольно-пропускной пункт по АЧС", — говорится в сообщении.

По данным правительства, на территории Приморского края зарегистрировано три очага АЧС — один в личном подсобном хозяйстве в уссурийском селе Борисовка и два на свинокомплексах в Михайловском районе.

Африканская чума свиней, известная также как болезнь Монтгомери, впервые была выявлена в Южной Африке в 1903 году. Хотя вирус не представляет угрозы для человека, он очень опасен как для диких, так и для домашних свиней. Болезнь быстро распространяется среди животных и наносит значительный ущерб животноводческому сектору.

В связи с последствиями этого заболевания региональные власти Приморского края ввели запрет на все виды охоты на кабанов до 2025 года, поскольку кабаны являются источником пищи для амурского тигра, и дальнейшее сокращение популяции кабанов может негативно сказаться на численности хищника.

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Уссурийск попал в зону возможного заражения африканской чумой свиней