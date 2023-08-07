В России подтвердили очаг африканской чумы свиней

1:36 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Россельхознадзор, орган надзора за сельским хозяйством в России, поднял тревожный флаг, обнародовав информацию о зарегистрированном очаге африканской чумы свиней на территории Ростовской области. Это событие ставит под угрозу животноводство и требует срочных мер.

Фото: pixabay.com

Управление Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и Республике Калмыкия официально подтвердило случаи африканской чумы свиней (АЧС) в регионе. Эта инфекционная болезнь, поражающая свиней, может вызвать серьезные экономические и экологические последствия.

В результате лабораторных исследований, проведенных 7 августа 2023 года в филиале Государственного Бюджетного Учреждения "Ростовская областная Станция Биологической Безопасности и Патологии Животных с Пунктом Опытного зоополиса" — "Ростоблветлаборатория", был получен тревожный результат. Анализ материалов, взятых с трупов домашних свиней в хуторе Броницкий Усть-Донецкого района Ростовской области, подтвердил наличие африканской чумы свиней.

В настоящий момент регион принимает неотложные меры, направленные на предотвращение дальнейшего распространения болезни. В соответствии с ветеринарными правилами введены профилактические, ограничительные, диагностические и другие действия. Целью этих мероприятий является не только предотвращение распространения АЧС, но и полное устранение очагов инфекции.

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Африканская чума свиней: в чём опасность и как защититься от вируса