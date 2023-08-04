Кинологи назвали опасные для собак продукты на пикнике

1:55 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Во время пикников многие любят угощать своих питомцев шашлыками, фруктами и другой пищей, которую взяли с собой. Однако президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев рассказал Радио 1, почему это может быть опасно для собаки.

Фото: архив

Жареное мясо

Важно понимать, что жареное мясо, приготовленное на костре, может привести к отравлению. У собаки могут начаться воспалительные процессы в организме. Особенно опасно употребление мяса с луком и чесноком, так как они содержат вредные вещества для собак.

Кости

Также нельзя давать собаке кости: трубчатые кости собака разгрызает на мелкие осколки, которые могут прорезать стенки кишечника и привести к смерти животного. Их нельзя ни в вареном, ни в жареном, ни запеченном виде. Собака не в состоянии их переварить.

Жирная пища

Не только шашлыки опасны для собак, но и любая жирная пища. Такие продукты могут вызвать нарушение пищеварения и привести к развитию панкреатита, а также ожирению.

Сладости

Сладости, включая шоколад и его производные, также являются ядом для собаки и могут нанести непоправимый вред органам питомца. Животному нельзя предлагать молочный и белый шоколад, конфеты с орехами, какао и напитки на его основе. Все эти продукты содержат теобромин, который также может привести к развитию панкреатита или даже гепатита.

Фрукты

Фрукты также нужно выбирать с умом. Виноград, гранат и некоторые другие фрукты могут нанести вред почкам, сердцу и ЖКТ собаки. Лучше всего подготовить собаке заранее полезные лакомства, такие как нарезанная тыква, яблоки или морковь. Также можно купить специальные лакомства для собак в зоомагазине.

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