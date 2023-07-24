Эксперты назвали переломы лап самой частой летней травмой среди котов

0:46 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Врачи из Хабаровска рассказали, почему кошки и коты летом чаще всего получают переломы конечностей.

Фото: gazeta.ru

По словам экспертов, наиболее распространённая травма среди котов в летний сезон — перелом лап. Всё дело в их охотничьем инстинкте. В частности, охотясь за птицами, они могут выпрыгнуть из окна из-за отсутствия чувства опасности.

Как сообщает transsibinfo.com, местный кот Васька именно так стал жертвой травмы. Питомец выпрыгнул с 9-го этажа, охотясь на воробьёв. Кот выжил, но сломал заднюю лапу. Если кошки могут с лёгкостью лазить по деревьям, цепляясь за них когтями, то во многоэтажных домах они теряют эту способность, отмечают врачи.

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