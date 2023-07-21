Эксперт Голубев рассказал, какие фрукты и овощи можно давать собаке

1:05 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев рассказал, какие овощи и фрукты опасны для собак, а от каких состояние питомца только улучшиться.

Фото: dogeat.ru

По словам специалиста, важно иметь в виду, что такие овощи и фрукты, как виноград, изюм, чеснок, лук, картофель, кукуруза, бобовые и грибы небезопасны для собак. Их употребление может нанести значительный вред организму питомца, от рвоты и боли в желудке до острой почечной недостаточности. Об этом сообщает Радио 1.

К безопасным овощам кинологи относят кабачок, тыкву, огурец, морковь, болгарский перец и цветную капусту. Безопасны и такие фрукты и ягоды, как голубика, яблоки без косточек, некрупная клубника, бананы, груши, арбуз и дыня без косточек. Однако кормить данными продуктами собак можно в небольшом количестве — не более 1-2 небольших кусочков.

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Фрукты могут быть опасны! Какие фрукты и ягоды можно собакам?