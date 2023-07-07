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Кинолог Голубев рассказал об эффективном обучении собак

1:46
Зоосфера

Воспитание и дрессировка собак являются важными аспектами заботы о домашнем питомце. Многие владельцы собак часто сталкиваются с трудностями в начале процесса дрессировки. Российская кинологическая федерация поделилась советами о том, как эффективно обучать собаку командам.

Кинолог Голубев рассказал об эффективном обучении собак
Фото: pawderosaranch. com/dont-leave-your-dog-in-the-car/

Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев отметил, что нет разницы, какую собаку вы дрессируете – маленькую чихуахуа или крупного сенбернара. 

Первый принцип, который Голубев рекомендует соблюдать, – быть последовательным. Воспитательная дрессировка требует, чтобы собака поняла, что некоторые действия запрещены всегда, а не только единожды.

Второй принцип – идти от простого к сложному. Начните с простых команд и задач. Ожидать идеального выполнения команд можно только от хорошо обученной собаки, которая уже имеет опыт ежедневных занятий. 

Третий принцип – минимизировать ситуации, в которых собака может ошибаться. Чтобы собака легче усваивала команды и не проявляла нежелательное поведение, иногда достаточно не провоцировать её на ошибки. Не создавайте ситуации, в которых питомец точно не будет знать, как поступить. 

Четвёртый принцип – закреплять правильное поведение. Похвала является одним из самых эффективных методов обучения собаки командам. 

Кинолог Голубев рассказал Радио 1 о важности ориентирования на индивидуальные потребности и особенности каждой собаки при обучении командам. Перед тем как приступить к тренировке, необходимо учесть породу собаки, её темперамент, возраст и особенности здоровья.

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Автор Юлиана Смирнова
Юлиана Смирнова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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