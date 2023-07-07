Воспитание и дрессировка собак являются важными аспектами заботы о домашнем питомце. Многие владельцы собак часто сталкиваются с трудностями в начале процесса дрессировки. Российская кинологическая федерация поделилась советами о том, как эффективно обучать собаку командам.
Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев отметил, что нет разницы, какую собаку вы дрессируете – маленькую чихуахуа или крупного сенбернара.
Первый принцип, который Голубев рекомендует соблюдать, – быть последовательным. Воспитательная дрессировка требует, чтобы собака поняла, что некоторые действия запрещены всегда, а не только единожды.
Второй принцип – идти от простого к сложному. Начните с простых команд и задач. Ожидать идеального выполнения команд можно только от хорошо обученной собаки, которая уже имеет опыт ежедневных занятий.
Третий принцип – минимизировать ситуации, в которых собака может ошибаться. Чтобы собака легче усваивала команды и не проявляла нежелательное поведение, иногда достаточно не провоцировать её на ошибки. Не создавайте ситуации, в которых питомец точно не будет знать, как поступить.
Четвёртый принцип – закреплять правильное поведение. Похвала является одним из самых эффективных методов обучения собаки командам.
Кинолог Голубев рассказал Радио 1 о важности ориентирования на индивидуальные потребности и особенности каждой собаки при обучении командам. Перед тем как приступить к тренировке, необходимо учесть породу собаки, её темперамент, возраст и особенности здоровья.
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