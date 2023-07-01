Кинолог перечислил самые сложные в уходе породы собак

1:39 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

О самых сложных в уходе породах собак рассказал руководитель Российской кинологической федерации Владимир Голубев. По словам эксперта, речь идёт о следующих породах: афганская борзая, бобтейл, самоед, бишон фризе и пули.

У афганской борзой мягкая и длинная шерсть, требующая особого ухода. Этого питомца необходимо регулярно купать с использованием специальных шампуней и кондиционеров. Шерсть нужно затем тщательно просушивать и расчёсывать, чтобы она не запутывалась, отметил кинолог.

Шерсть бобтейла густая и пышная, а кроме того, есть обильный подшерсток. Для предотвращения образования колтунов, собаку необходимо часто расчёсывать.

Ежедневное расчёсывание шерсти при помощи не только расчёски, но и пуходёрки чрезвычайно важно для самоеда. Однако, частые купания противопоказаны, поскольку шерсть собаки станет ломкой и потеряет свой блеск, предупредил Голубев.

Белая шерсть бишона фризе требует ежедневных расчёсываний при помощи пуходёрки предотвратит запутывания и появление колтунов. Купать питомца нужно не чаще, чем раз в семь-десять дней с применением специальных шампуней, а стричь — каждые два месяца.

Шерсть пулей свисает плотными шнурами. Собака этой породы не линяет, однако, в летние периоды её следует регулярно купать для обеспечения достаточной сушки шерсти, занимающей до нескольких дней, сообщает Радио 1.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.