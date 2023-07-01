Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Лучшие домашние удобрения для помидоров на каждом этапе роста
В ирландском Голуэе из монастыря переселят свыше 40 беженцев с Украины
Наёмники из США: бои на Украине хуже, чем в Ираке и Афганистане
Главная газета Чукотки заманивает работать за низкую зарплату
Эксперт Дворянский рассказал о технике безопасности в ChatGPT
Член Конгресса США Тейлор Грин назвала армию Зеленского нацистской
Россиянин сообщил, как наживаются на гражданах РФ в Таиланде
Как вырастить огурцы из семян: руководство для начинающих
За дискредитацию Красной армии в 1941 году запретили фильм "Сердца четырёх"

Кинолог перечислил самые сложные в уходе породы собак

1:39
Зоосфера

О самых сложных в уходе породах собак рассказал руководитель Российской кинологической федерации Владимир Голубев. По словам эксперта, речь идёт о следующих породах: афганская борзая, бобтейл, самоед, бишон фризе и пули.

У афганской борзой мягкая и длинная шерсть, требующая особого ухода. Этого питомца необходимо регулярно купать с использованием специальных шампуней и кондиционеров. Шерсть нужно затем тщательно просушивать и расчёсывать, чтобы она не запутывалась, отметил кинолог.

Шерсть бобтейла густая и пышная, а кроме того, есть обильный подшерсток. Для предотвращения образования колтунов, собаку необходимо часто расчёсывать.

Ежедневное расчёсывание шерсти при помощи не только расчёски, но и пуходёрки чрезвычайно важно для самоеда. Однако, частые купания противопоказаны, поскольку шерсть собаки станет ломкой и потеряет свой блеск, предупредил Голубев.

Белая шерсть бишона фризе требует ежедневных расчёсываний при помощи пуходёрки предотвратит запутывания и появление колтунов. Купать питомца нужно не чаще, чем раз в семь-десять дней с применением специальных шампуней, а стричь — каждые два месяца.

Шерсть пулей свисает плотными шнурами. Собака этой породы не линяет, однако, в летние периоды её следует регулярно купать для обеспечения достаточной сушки шерсти, занимающей до нескольких дней, сообщает Радио 1.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Светлана Куркина
Светлана Куркина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Популярное
В ТВ репортаже девочка сигналами попросила о помощи: редакторы проглядели

В передаче "Мужское-женское" показали репортаж, на котором девочка с помощью международно признанных жестов сообщила о насилии в семье.

В репортаже на Первом канале девочка показала международный жест, сигнализирующий о домашнем насилии
РБК: киноляп в советском фильме "Мимино" вызвал много вопросов у зрителей
Киноляп в "Мимино" вызвал много вопросов
Зеленский обвинил НАТО в трусости и поставил ультиматум
Франция довела себя до саморазрушения: белые полицейские ненавидят цветных мигрантов
У Зеленского остался один шанс на спасение – уния с Польшей Любовь Степушова Бесценные православные святыни вывозятся на Запад Сергей Лебедев Геноцид белорусов в ВОВ сравним с еврейским Анжела Якубовская
ВСУ в панике: бойцы РФ пошли в контратаку в районе Времевского выступа
Сладков: Киев готовится сдать Сумы и Харьков
России известно содержание секретных переговоров по Украине в Копенгагене
России известно содержание секретных переговоров по Украине в Копенгагене
Последние материалы
Наёмники из США: бои на Украине хуже, чем в Ираке и Афганистане
Главная газета Чукотки заманивает работать за низкую зарплату
Эксперт Дворянский рассказал о технике безопасности в ChatGPT
Член Конгресса США Тейлор Грин назвала армию Зеленского нацистской
Россиянин сообщил, как наживаются на гражданах РФ в Таиланде
Как вырастить огурцы из семян: руководство для начинающих
Кинолог перечислил самые сложные в уходе породы собак
За дискредитацию Красной армии в 1941 году запретили фильм "Сердца четырёх"
Медведев рассказал, чем обернётся размещение ядерного оружия в Польше
Диетолог: сыр может вызывать мигрень
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников