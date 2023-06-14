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В Антальи поймали редкую светящуюся акулу с изумрудными глазами

1:30
Зоосфера

В курортной провинции Анталья произошло необычное событие: один из местных рыбаков поймал на удочку редкую тупоносую акулу. Глаза у этой хищницы изумрудного цвета. Информацию о произошедшем сообщил портал "Турпром" со ссылкой на турецкую газету Sabah.

В Антальи поймали редкую светящуюся акулу с изумрудными глазами
Фото: https://www.tourprom.ru

Впервые столкнувшись с таким видом, рыбак решил вернуть акулу обратно в море.

"Я подошёл к ней осторожно и был поражён ужасными зубами этой акулы", — описал свои ощущения мужчина.

Фотографии хищника, размещённые в социальных сетях, вызвали тревогу среди местных жителей и туристов, особенно после кровавого инцидента, произошедшего в Египте. Тем не менее турецкие власти успокоили общественность и заявили, что, во-первых, акулу поймали в открытом море, где обычно не купаются люди. Во-вторых, она не представляет непосредственной угрозы для человека. В-третьих, популяция данных животных значительно сократилась.

Тело тупоносой акулы излучает свет, привлекая других рыб. Этот вид встречается во всех морях и может достигать размеров примерно от 2,5 до трёх метров. Отличительной особенностью акулы является её низкая репродуктивная способность, из-за чего количество рождаемых мальков невелико. Данное животное включено в Красную книгу и находится под охраной.

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Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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