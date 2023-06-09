Кинолог Голубев рассказал, как социализировать щенка

Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев рассказал, как социализировать щенка.

Фото: hillspet.ru

По словам эксперта, очень важно социализировать щенка. Это позволит вырастить здорового домашнего питомца и верного друга. Для этого необходимо придерживаться нескольких простых правил, сообщает Радио 1.

В первые 5-6 месяцев жизни щенка важно чётко выстроить свою ролевую модель поведения. В этот период следует как можно больше проводить времени с щенком, гулять с ним, играть, а также дрессировать.

Также важно не ограничивать пространство щенка. Не следует его постоянно держать возле себя, отмечает Голубев. Щенок должен изучать окружающий мир, поэтому нужно поощрять этот его интерес.

С первых жизни питомца нужно его хватить за хорошее поведение и порицать агрессивное. Важно спокойно объяснять щенку, что нельзя делать.

Постепенно следует выстроить график прогулок с четвероногим другом, а также приучать его гулять на поводке и справлять нужду на улице.

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