Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев рассказал, как социализировать щенка.
По словам эксперта, очень важно социализировать щенка. Это позволит вырастить здорового домашнего питомца и верного друга. Для этого необходимо придерживаться нескольких простых правил, сообщает Радио 1.
В первые 5-6 месяцев жизни щенка важно чётко выстроить свою ролевую модель поведения. В этот период следует как можно больше проводить времени с щенком, гулять с ним, играть, а также дрессировать.
Также важно не ограничивать пространство щенка. Не следует его постоянно держать возле себя, отмечает Голубев. Щенок должен изучать окружающий мир, поэтому нужно поощрять этот его интерес.
С первых жизни питомца нужно его хватить за хорошее поведение и порицать агрессивное. Важно спокойно объяснять щенку, что нельзя делать.
Постепенно следует выстроить график прогулок с четвероногим другом, а также приучать его гулять на поводке и справлять нужду на улице.
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