Ветеринар раскрыла нюансы подготовки домашнего питомца к выезду на природу

1:31 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Главный врач ветеринарной клиники Vet Union Ольга Михеева напомнила, что перед поездкой на природу необходимо провести определённую санобработку своего домашнего питомца.

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Врач рассказала, что за 1-3 дня до поездки на дачу животному нужно провести обработку от клещей и блох. Лучше всего, по словам специалиста, делать это при помощи современных лекарств в форме таблеток, которые эффективны и не требуют купания питомца, пишет Газета.Ru.

Михеева не рекомендует применять параллельно средства от гельминтов и блох и клещей, чтобы не получить в итоге превышение дозы препарата, которые обычно схожи по своему составу. Единственным исключением в данном случае могут быть инсектоакарицидные спреи короткого действия, которые действуют около 2 часов после нанесения на шерсть собаки или кошки непосредственно перед выходом на улицу.

Ветеринар обратила внимание, что если животное не обработать, последствия могут быть очень неприятными: оно может заразиться большим количеством гельминтов, или начать страдать от аллергии и зуда после укусов блох.

"Клещи могут переносить некоторые кровепаразитарные инфекции, опасные для жизни питомца. Для собак также опасны укусы комаров, которые могут переносить дирофилляриоз ("сердечные" и "кожные" гельминты). Блохами переносится один из видов гельминтозов кошек", — добавила врач.

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Обработка домашнего животного от блох и клещей - советы ветеринарного врача!