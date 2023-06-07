Главный врач ветеринарной клиники Vet Union Ольга Михеева напомнила, что перед поездкой на природу необходимо провести определённую санобработку своего домашнего питомца.
Врач рассказала, что за 1-3 дня до поездки на дачу животному нужно провести обработку от клещей и блох. Лучше всего, по словам специалиста, делать это при помощи современных лекарств в форме таблеток, которые эффективны и не требуют купания питомца, пишет Газета.Ru.
Михеева не рекомендует применять параллельно средства от гельминтов и блох и клещей, чтобы не получить в итоге превышение дозы препарата, которые обычно схожи по своему составу. Единственным исключением в данном случае могут быть инсектоакарицидные спреи короткого действия, которые действуют около 2 часов после нанесения на шерсть собаки или кошки непосредственно перед выходом на улицу.
Ветеринар обратила внимание, что если животное не обработать, последствия могут быть очень неприятными: оно может заразиться большим количеством гельминтов, или начать страдать от аллергии и зуда после укусов блох.
"Клещи могут переносить некоторые кровепаразитарные инфекции, опасные для жизни питомца. Для собак также опасны укусы комаров, которые могут переносить дирофилляриоз ("сердечные" и "кожные" гельминты). Блохами переносится один из видов гельминтозов кошек", — добавила врач.
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