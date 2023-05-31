Зоопсихолог объяснил, как понять, любит ли вас собака

0:53 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Зоопсихолог Сергей Черников рассказал о признаках, по которым можно понять, любит ли вас ваша собака.

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Эксперт объяснил, что собаки — эмпатичные существа, которые любят служить людям. Он отметил, что четвероногий друг принимает любого человека, который о ней заботится: кормит её, гуляет с ней, ухаживает.

Ранее кинолог Владимир Голубев рассказал, что домашнюю собаку можно рассмешить.

Черников объяснил, что собака будет помнить первого хозяина всю жизнь, но способна полюбить и нового хозяина. При этом она легко адаптируется, если старый хозяин вновь появится в её жизни.

"Правила для собаки очень важны. И такого человека, который их устанавливает и обучает им, она уважает и любит", — цитирует слова зоопсихолога ФАН.

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10 признаков того, что собака вас любит, и уважает.