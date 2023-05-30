Приюты Оренбурга отказались принимать отловленных бродячих собак

0:50 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Ни один из оренбургских приютов не выразил согласия принять бродячих псов, которых отловила липецкая компания "Ристэмстрой-Л".

Фото: https://api.delfi.ee/

Как пишет 56orb.ru, липецкий подрядчик занимается отловом уличных собак в Оренбурге уже несколько дней. При этом муниципальных приютов в городе нет, а все имеющиеся частные ответили подрядчику отказом на его просьбы разместить у себя пойманных собак.

Как сообщила директор благотворительного фонда помощи животным "Сердца в унисон" "Филимоша" Юлия Бабенко, подрядчику пришлось взять в аренду какое-то помещение в 80 км от города, куда он намерен привезти собак. При этом волонтёры не уверены, что там будут соблюдены принятые ветеринарные нормы, и температурный режим.

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