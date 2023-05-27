Владимир Голубев рассказал, как выбрать зоогостиницу для собаки

1:16 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Летнее время года обычно ассоциируется с отпусками и выездами за город. Собаководы сталкиваются с серьёзным вопросом: что делать с питомцами, если они не могут взять их с собой. В таких случаях многие обращаются за помощью к зоогостиницам. Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев поделился советами по выбору надёжного места, где можно оставить своего любимца, не беспокоясь о его безопасности.

Фото: https://www.ilmiocaneleggenda.it/

"Одна из важнейших задач собаковода на время оставления собаки — это сделать всё, чтобы питомец чувствовал себя безопасно и комфортно, пока вас не будет рядом", — отмечает эксперт.

Следует ознакомиться с условиями содержания животных, утвердить график выгула и кормления, убедиться в наличии ветеринарного обслуживания, проверить документы, уточнить квалификацию персонала. Голубев подчёркивает, что будет большим плюсом, если кто-то из сотрудников учреждения имеет профильное образование, пишет Радио 1.

В престижных зоогостиницах обычно устанавливают видеокамеры в номерах. Некоторые из них также оснащены микрофонами, чтобы вы могли удалённо общаться со своим питомцем.

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Выбор зоогостиницы: на что надо обратить особое внимание