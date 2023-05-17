В образцах корма для животных были обнаружены ДНК вируса африканской чумы. Информация об этом появилась у приморского управления Россельхознадзора, пишет vostokmedia.com.
Вирус в корме для свиней был найден в селе Михайловка, в котором находится свинокомплекс. Эксперты подчеркнули, что это произошло в первый раз, а наличие ДНК вируса в мясокостной муке было официально подтверждено ветеринарной лабораторией Россельхознадзора.
На свинокомплексе в Михайловке ранее было принято решение о ликвидации заражённых животных, чтобы распространение грозного вируса было невозможно.
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