В Приморье обнаружили источник опасной инфекции

0:42 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

В образцах корма для животных были обнаружены ДНК вируса африканской чумы. Информация об этом появилась у приморского управления Россельхознадзора, пишет vostokmedia.com.

Фото: ya.ru

Вирус в корме для свиней был найден в селе Михайловка, в котором находится свинокомплекс. Эксперты подчеркнули, что это произошло в первый раз, а наличие ДНК вируса в мясокостной муке было официально подтверждено ветеринарной лабораторией Россельхознадзора.

На свинокомплексе в Михайловке ранее было принято решение о ликвидации заражённых животных, чтобы распространение грозного вируса было невозможно.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

На юге Красноярского края зарегистрировали 3 новых очага африканской чумы свиней