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Ветеринары рассказали о причинах неправильного прикуса у кошек

2:20
Зоосфера » Кошки

Здоровье зубов — важный аспект общего благополучия вашей кошки. Однако, как и у людей, у кошек может наблюдаться неправильное расположение зубов, также известное как неправильный прикус.

Ветеринары рассказали о причинах неправильного прикуса у кошек
Фото: https://www.patigen.com/

Причины неправильного прикуса у кошек

Несколько факторов могут вызвать неправильное расположение зубов у кошек. Одна из наиболее распространенных причин — врожденная или наследственная предрасположенность. Это означает, что кошка может родиться с генетической особенностью, которая приводит к неправильному расположению зубов и челюстей.

Травмы ротовой полости — еще один фактор, который может вызвать неправильный прикус у кошек. Несчастные случаи, падения или травмы могут повредить зубы и челюсти, что приведет к проблемам с выравниванием. Наконец, неправильное прорезывание молочных (детских) или постоянных (взрослых) зубов может стать причиной неправильного прикуса.

Симптомы неправильного прикуса у кошек

Выявить неправильное расположение зубов у кошек может быть непросто, особенно если заболевание находится в легкой форме. Тем не менее некоторые общие признаки и симптомы включают:

  • Затрудненное жевание.
  • Образование зубного камня и налета.
  • Травмы ротовой полости.
  • Переломы.
  • Дефекты мягких тканей в области дна полости рта и нёба, образовавшиеся в результате контакта с зубами.
  • Износ зубов.

В тяжелых случаях неправильный прикус может привести к инфекциям и боли, из-за чего кошка может полностью отказаться от еды и питья.

Лечение неправильного прикуса у кошек

Лечение неправильного прикуса зубов у кошек зависит от степени тяжести заболевания. В легких случаях лечение может не потребоваться, но рекомендуется регулярно проверять зубы, чтобы предотвратить образование зубного камня и налета.

Однако в тяжелых случаях для улучшения здоровья зубов кошки может потребоваться удаление зубов. Ветеринар также может порекомендовать специалиста-стоматолога для исправления неправильного положения зубов. В последние годы для котят разработаны брекеты, позволяющие выровнять зубы до того, как они могут стать проблемой для здоровья.

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10 популярных вопросов о зубах у кошки
Автор Марина Лебедева
Марина Лебедева — журналист, корреспондент Правды.Ру *
Редактор Ольга Алексеева
Ольга Алексеева — журналист, филолог, выпускающий редактор Правды.Ру
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