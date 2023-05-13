Здоровье зубов — важный аспект общего благополучия вашей кошки. Однако, как и у людей, у кошек может наблюдаться неправильное расположение зубов, также известное как неправильный прикус.
Несколько факторов могут вызвать неправильное расположение зубов у кошек. Одна из наиболее распространенных причин — врожденная или наследственная предрасположенность. Это означает, что кошка может родиться с генетической особенностью, которая приводит к неправильному расположению зубов и челюстей.
Травмы ротовой полости — еще один фактор, который может вызвать неправильный прикус у кошек. Несчастные случаи, падения или травмы могут повредить зубы и челюсти, что приведет к проблемам с выравниванием. Наконец, неправильное прорезывание молочных (детских) или постоянных (взрослых) зубов может стать причиной неправильного прикуса.
Выявить неправильное расположение зубов у кошек может быть непросто, особенно если заболевание находится в легкой форме. Тем не менее некоторые общие признаки и симптомы включают:
В тяжелых случаях неправильный прикус может привести к инфекциям и боли, из-за чего кошка может полностью отказаться от еды и питья.
Лечение неправильного прикуса зубов у кошек зависит от степени тяжести заболевания. В легких случаях лечение может не потребоваться, но рекомендуется регулярно проверять зубы, чтобы предотвратить образование зубного камня и налета.
Однако в тяжелых случаях для улучшения здоровья зубов кошки может потребоваться удаление зубов. Ветеринар также может порекомендовать специалиста-стоматолога для исправления неправильного положения зубов. В последние годы для котят разработаны брекеты, позволяющие выровнять зубы до того, как они могут стать проблемой для здоровья.
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