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Почему кошка кашляет: что делать

2:34
Зоосфера » Кошки

Кашель — это естественный рефлекс, который помогает очистить дыхательные пути. Однако если ваша кошка начинает кашлять чаще или сильнее, это может свидетельствовать о заболевании дыхательных путей.

Почему кошка кашляет: что делать
Фото: https://adonius.club/

Возможные причины кашля у кошек

Респираторные инфекции

Кошки подвержены бактериальным, вирусным, грибковым или паразитарным инфекциям, которые могут вызывать кашель. Если кашель сопровождается другими симптомами, такими как чихание, выделения из носа или глаз, повышенная температура, обратитесь к ветеринару.

Астма

Кошки, страдающие астмой, могут испытывать кашель, хрипы и затрудненное дыхание. Ваш ветеринар может назначить лекарства для снятия симптомов и уменьшения воспаления в дыхательных путях.

Плевральная эффузия

Аномальное скопление жидкости вокруг легких может вызывать кашель у кошек. Лечение зависит от основной причины выпота.

Вдыхаемые инородные предметы

Кошки могут вдыхать пищу, траву или другие посторонние предметы, которые раздражают дыхательные пути и вызывают кашель. Если вы подозреваете, что ваша кошка что-то вдохнула, немедленно обратитесь за ветеринарной помощью.

Рак

Кашель может быть симптомом рака дыхательных путей у кошек. Если у вашей кошки постоянный кашель, ветеринар может порекомендовать провести визуализационные исследования, чтобы проверить наличие опухолей.

Травма

Физическая, химическая или термическая травма дыхательных путей может вызвать кашель у кошки. Если ваша кошка подвергалась воздействию раздражающих веществ, такими как дым или химикаты, обратитесь за ветеринарной помощью.

Сердечные черви

Сердечные черви, хотя и реже встречаются у кошек, могут вызывать кашель и расстройство дыхания. Ваш ветеринар может порекомендовать профилактику и лечение сердечных червей, если это необходимо.

Влажный кашель и сухой кашель у кошек

При влажном кашле выделяется мокрота, а при сухом — нет. Сухой кашель обычно связан с астмой, вдыханием инородных тел или раком, в то время как влажный кашель может указывать на инфекцию или воспаление.

Кашель у кошки при других симптомах

Кашель может сопровождаться другими симптомами, такими как чихание, хрипы или рвота. Эти симптомы могут подсказать ветеринару диагноз.

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Кошка кашляет, как будто подавилась. Основные причины кашля у кошек
Автор Марина Лебедева
Марина Лебедева — журналист, корреспондент Правды.Ру *
Редактор Ольга Алексеева
Ольга Алексеева — журналист, филолог, выпускающий редактор Правды.Ру
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