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Эксперты объяснили пять странных вещей, которые делают щенки

2:35
Зоосфера » Собаки

Щенки — это сплошная радость, но они также могут стать источником замешательства для новых владельцев домашних животных. Они демонстрируют странное поведение, которое может быть как забавным, так и вызывающим недоумение.

Эксперты объяснили пять странных вещей, которые делают щенки
Фото: https://static. onecms.io/wp-content/uploads/sites/47/2020/08/08/puppy-eating_1076618939-2000.jpg

Гребля вне воды: почему щенки это делают?

Когда вы вынимаете собаку из воды, она перестает грести лапами. Однако щенки продолжают грести даже вне воды. Это любопытное поведение вызывает недоумение у многих владельцев собак. По одной из версий, щенки боятся, что вода вернется, или что они намокли и думают, что вода все еще там. Однако конкретного объяснения этому поведению нет.

Съедают вес своего тела: причина ненасытного аппетита щенков

Щенки обладают ненасытным аппетитом и могут съесть корм на вес своего тела. Такое поведение может показаться тревожным, но это совершенно нормально. Щенкам необходимо потреблять большое количество пищи, чтобы поддерживать их быстрый рост. Их маленькие тела быстро сжигают калории, а их повышенная щенячья энергия также способствует их прожорливому аппетиту.

Потеря сознания: почему щенки внезапно засыпают

Щенки известны своей любовью ко сну и могут внезапно потерять сознание. Такое поведение объясняется их высоким уровнем энергии и потребностью в длительном отдыхе. Щенки используют сон для сохранения энергии и поддержания роста. Кроме того, щенки еще не полностью контролируют и понимают свое тело, поэтому они могут не осознавать, насколько они устали, пока не заснут.

Рождённые быть дикими: гиперактивность щенков

Щенки могут за считанные минуты превратиться из невероятно уставших в гиперактивных. Такое поведение может показаться парадоксальным, но это совершенно нормально. Щенки похожи на тасманских дьяволов, и их гиперактивность объясняется их юношеским задором и любовью к играм.

Грызут всё подряд: любопытство и зубки режутся

Щенки — отъявленные грызуны, они грызут все, что попадается им под руку. Хотя это может расстраивать владельцев, такое поведение является естественной частью развития щенка. Щенки грызут, чтобы облегчить боль при прорезывании зубов и исследовать окружающую среду. Как ответственному владельцу вам важно обеспечить щенка подходящими игрушками для жевания и ограничить его доступ к запрещенным предметам.

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О чем на самом деле говорит странное поведение собаки
Автор Марина Лебедева
Марина Лебедева — журналист, корреспондент Правды.Ру *
Редактор Ольга Алексеева
Ольга Алексеева — журналист, филолог, выпускающий редактор Правды.Ру
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