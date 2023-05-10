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Эксперты объяснили причины недержания мочи у кошек

2:37
Зоосфера » Кошки

Недержание мочи, или непроизвольная утечка мочи, может поражать кошек. Оно может быть вызвано врожденным дефектом или приобретенным в более позднем возрасте.

Эксперты объяснили причины недержания мочи у кошек
Фото: https://ferret-pet.ru/

Что такое недержание мочи у кошек?

Недержание мочи — это когда моча непроизвольно вытекает или скапливается у кошки. Это вызвано нарушением работы стенки мочевого пузыря, который не может накапливать мочу. В норме стенка мочевого пузыря расслабляется и удерживает ее до полного наполнения. Затем мочевой пузырь сокращается, чтобы опорожнить себя, а мышца сфинктера уретры расслабляется, чтобы она могла вытечь. Недержание мочи возникает, когда что-то идет не так в этом процессе.

Причины недержания мочи у кошек

Недержание мочи может быть врожденным или приобретенным. Врожденные причины присутствуют при рождении и возникают, когда мочевой пузырь или уретра неправильно развиваются в утробе матери. В качестве примера можно привести:

  • внематочный мочеточник,
  • неправильно сформированный сфинктер уретры
  • или аномалии позвоночника/позвонков.

Приобретенное недержание мочи возникает после рождения и не связано с врожденными дефектами. Причины включают:

  • травмы,
  • ослабление нервов к стенке мочевого пузыря или уретральному сфинктеру,
  • закупорку уретры,
  • вирус кошачьей лейкемии
  • и метаболические заболевания.

Диагностика недержания мочи у кошек

Чтобы диагностировать недержание мочи у кошек, ветеринар проведет физический осмотр и диагностические тесты. Ветеринар прощупает размер и толщину мочевого пузыря, мочевой пузырь будет большим, если он допускает переполнение или если уретра заблокирована.

Лечение недержания мочи у кошек

Лечение недержания мочи у кошек зависит от основной причины. В случае врожденного недержания мочи может потребоваться хирургическое вмешательство. При приобретенном недержании мочи лечение может включать в себя лечение любых основных проблем со здоровьем, таких как инфекции и заболевания.

Восстановление и лечение

Восстановление и лечение недержания мочи у кошек зависит от тяжести состояния и причины. Для кошек с врожденным недержанием мочи операция может обеспечить постоянное решение проблемы. Для кошек с приобретенным недержанием мочи лечение может помочь справиться с симптомами, но состояние может потребовать пожизненного лечения.

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Почему происходит недержание мочи у животных
Автор Марина Лебедева
Марина Лебедева — журналист, корреспондент Правды.Ру *
Редактор Ольга Алексеева
Ольга Алексеева — журналист, филолог, выпускающий редактор Правды.Ру
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