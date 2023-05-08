Конъюнктивит у лошадей — это заболевание, характеризующееся отеком конъюнктивы, или слизистой оболочки глаза. Этот отек может быть вызван инфекцией или другими неинфекционными причинами.
У лошади с конъюнктивитом могут наблюдаться такие симптомы, как:
Конъюнктивит у лошадей может быть как инфекционным, так и неинфекционным. К наиболее распространенным причинам конъюнктивита у лошадей относятся бактериальные, паразитарные, вирусные и грибковые инфекции. Неинфекционные причины могут включать травму, аллергические реакции или раздражающие вещества, непроходимость носослезного канала и рак.
Чтобы диагностировать конъюнктивит у лошади, ветеринар тщательно соберет анамнез, проведет физический осмотр и офтальмологическое обследование. Он также может порекомендовать диагностические тесты, включая анализ крови.
Во время физического осмотра ветеринар осмотрит слизистые оболочки или десны, прослушает сердце, легкие и желудочно-кишечный тракт, проверит температуру тела и осмотрит лошадь на предмет каких-либо аномальных припухлостей или других физических отклонений. Офтальмологический осмотр проводится для глаз и области вокруг глаз. Ветеринар будет искать любые визуальные аномалии и проверит оба глаза для сравнения.
Лечение конъюнктивита у лошадей зависит от основной причины, а также от тяжести состояния. Обычно лошадям назначают комбинацию лекарств, включая как местные, так и пероральные препараты для лечения симптомов и основной причины.
Местные антибиотики широкого спектра действия обычно используются для лечения конъюнктивита. Также могут быть назначены пероральные системные противовоспалительные средства, поскольку конъюнктивит может быть очень болезненным из-за отека и раздражения глаза.
Другие препараты, которые могут быть добавлены, включают атропиновые офтальмологические капли, кремовый раствор сульфадиазина серебра, противогрибковые препараты местного действия, стероиды местного действия и сыворотку.
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