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Эксперты рассказали, как проявляется конъюнктивит у лошадей

2:36
Зоосфера » Лошади

Конъюнктивит у лошадей — это заболевание, характеризующееся отеком конъюнктивы, или слизистой оболочки глаза. Этот отек может быть вызван инфекцией или другими неинфекционными причинами.

Эксперты рассказали, как проявляется конъюнктивит у лошадей
Фото: REX/Shutterstock

Симптомы конъюнктивита у лошадей

У лошади с конъюнктивитом могут наблюдаться такие симптомы, как:

  • выделения из глаз,
  • прищуривание,
  • чрезмерный зуд или трение глаза,
  • тряска головой,
  • покраснение глаза или вокруг глаза,
  • а также припухлость любой части глаза или вокруг глаза.

Причины конъюнктивита у лошадей

Конъюнктивит у лошадей может быть как инфекционным, так и неинфекционным. К наиболее распространенным причинам конъюнктивита у лошадей относятся бактериальные, паразитарные, вирусные и грибковые инфекции. Неинфекционные причины могут включать травму, аллергические реакции или раздражающие вещества, непроходимость носослезного канала и рак.

Диагностика конъюнктивита у лошадей

Чтобы диагностировать конъюнктивит у лошади, ветеринар тщательно соберет анамнез, проведет физический осмотр и офтальмологическое обследование. Он также может порекомендовать диагностические тесты, включая анализ крови.

Во время физического осмотра ветеринар осмотрит слизистые оболочки или десны, прослушает сердце, легкие и желудочно-кишечный тракт, проверит температуру тела и осмотрит лошадь на предмет каких-либо аномальных припухлостей или других физических отклонений. Офтальмологический осмотр проводится для глаз и области вокруг глаз. Ветеринар будет искать любые визуальные аномалии и проверит оба глаза для сравнения.

Лечение конъюнктивита у лошадей

Лечение конъюнктивита у лошадей зависит от основной причины, а также от тяжести состояния. Обычно лошадям назначают комбинацию лекарств, включая как местные, так и пероральные препараты для лечения симптомов и основной причины.

Местные антибиотики широкого спектра действия обычно используются для лечения конъюнктивита. Также могут быть назначены пероральные системные противовоспалительные средства, поскольку конъюнктивит может быть очень болезненным из-за отека и раздражения глаза.

Другие препараты, которые могут быть добавлены, включают атропиновые офтальмологические капли, кремовый раствор сульфадиазина серебра, противогрибковые препараты местного действия, стероиды местного действия и сыворотку.

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Конъюнктивит у животных | Причины конъюнктивита | Симптомы и лечение болезни | Советы Ветеринара
Автор Марина Лебедева
Марина Лебедева — журналист, корреспондент Правды.Ру *
Редактор Ольга Алексеева
Ольга Алексеева — журналист, филолог, выпускающий редактор Правды.Ру
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