Эксперты рассказали, как проявляется конъюнктивит у лошадей

2:36 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Лошади

Конъюнктивит у лошадей — это заболевание, характеризующееся отеком конъюнктивы, или слизистой оболочки глаза. Этот отек может быть вызван инфекцией или другими неинфекционными причинами.

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Симптомы конъюнктивита у лошадей

У лошади с конъюнктивитом могут наблюдаться такие симптомы, как:

выделения из глаз,

прищуривание,

чрезмерный зуд или трение глаза,

тряска головой,

покраснение глаза или вокруг глаза,

а также припухлость любой части глаза или вокруг глаза.

Причины конъюнктивита у лошадей

Конъюнктивит у лошадей может быть как инфекционным, так и неинфекционным. К наиболее распространенным причинам конъюнктивита у лошадей относятся бактериальные, паразитарные, вирусные и грибковые инфекции. Неинфекционные причины могут включать травму, аллергические реакции или раздражающие вещества, непроходимость носослезного канала и рак.

Диагностика конъюнктивита у лошадей

Чтобы диагностировать конъюнктивит у лошади, ветеринар тщательно соберет анамнез, проведет физический осмотр и офтальмологическое обследование. Он также может порекомендовать диагностические тесты, включая анализ крови.

Во время физического осмотра ветеринар осмотрит слизистые оболочки или десны, прослушает сердце, легкие и желудочно-кишечный тракт, проверит температуру тела и осмотрит лошадь на предмет каких-либо аномальных припухлостей или других физических отклонений. Офтальмологический осмотр проводится для глаз и области вокруг глаз. Ветеринар будет искать любые визуальные аномалии и проверит оба глаза для сравнения.

Лечение конъюнктивита у лошадей

Лечение конъюнктивита у лошадей зависит от основной причины, а также от тяжести состояния. Обычно лошадям назначают комбинацию лекарств, включая как местные, так и пероральные препараты для лечения симптомов и основной причины.

Местные антибиотики широкого спектра действия обычно используются для лечения конъюнктивита. Также могут быть назначены пероральные системные противовоспалительные средства, поскольку конъюнктивит может быть очень болезненным из-за отека и раздражения глаза.

Другие препараты, которые могут быть добавлены, включают атропиновые офтальмологические капли, кремовый раствор сульфадиазина серебра, противогрибковые препараты местного действия, стероиды местного действия и сыворотку.

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