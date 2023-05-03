Свора бродячих собак в Оренбурге разорвала маленького пса у детской поликлиники

1:06 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

В Оренбурге произошло новое ЧП с агрессивными бродячими собаками. На сей раз свора уличных псов буквально разорвала маленькую беззащитную собачку.

Фото: https://pixabay.com/ru/photos/бродячие-собаки-на-пляже-4508243/

Самое страшное, что это произошло возле детской поликлиники, пишет 56orb.ru. Правда, случилось это вечером, когда посетителей у заведения не было. Свора из пяти-шести бездомных собак кинулась на маленького беззащитного пса, и буквально разорвала его.

Жители города в обсуждении этого случая предложили зоозащитникам задуматься над проблемой, отметив, что "собаки здесь уже доедают друг друга".

Это не первый раз, когда бродячие животные Оренбурга проявляют смертельную агрессию. У всех на слуху случай, когда свора уличных псов загрызла насмерть маленького 8-летнего мальчика. Примечательно, что жители города неоднократно жаловались местным властям на эту проблему, однако бездомные собаки по-прежнему терроризируют и горожан, и более мелких животных.

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