Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Рогов заявил о резкой активизации ВСУ на Ореховском направлении
Минтранс: Крымский мост временно закрыт по техническим причинам
РБК перечислил гражданам в РФ полезные привычки для сохранения хорошего самочувствия после 40 лет
СК РФ завел дело на украинскую актрису Курилец, зарезавшую в кадре серпом русского солдата
Политолог Баранчик: в затяжном конфликте Запад варит Россию, "словно лягушку в молоке"
ВС России нанесли удар по пункту размещения военнослужащих ВС Украины в ДНР
Политолог Ющук: мёртвый экс-президент Зеленский идеально устроит Россию и США
Джо Байден призвал американцев не дать выиграть президентские выборы 2024 года Дональду Трампу
Религиовед Аллен-младший рассказал о ссоре Запада с Ватиканом из-за украинского конфликта

Собакам в жару нужна дополнительная помощь: детский бассейн, кубики льда и другие меры обеспечения прохлады

2:34
Зоосфера » Собаки

С повышением температуры воздуха в летние месяцы первоочередной задачей становится обеспечение прохлады и безопасности вашего пушистого друга. Собаки не охлаждают себя так, как люди, поэтому они подвержены риску перегрева и развития теплового удара.

Собакам в жару нужна дополнительная помощь: детский бассейн, кубики льда и другие меры обеспечения прохлады
Фото: https://www.belanta.vet/

Распознайте признаки перегрева

Собаки охлаждают себя в основном с помощью одышки, но в жаркую погоду им нужна дополнительная помощь. Следите за признаками перегрева, такими как чрезмерная одышка, вялость, судороги и полностью вытянутый из пасти язык. Если у вашей собаки наблюдаются какие-либо из этих симптомов, быстро охладите ее и при необходимости обратитесь за ветеринарной помощью.

Знайте факторы риска вашей собаки

Некоторые собаки более восприимчивы к тепловым травмам, чем другие. Брахицефалические породы, такие как мопсы, бостон-терьеры и французские бульдоги, подвержены высокому риску теплового удара из-за своей плоской морды и узких дыхательных путей. Собаки, принимающие определенные лекарства, такие как диуретики и бета-блокаторы, могут быть более склонны к тепловому удару. Основные медицинские состояния, такие как паралич гортани, болезни сердца, коллапс трахеи и ожирение, также могут повысить риск теплового удара. Собаки с темной или черной шерстью поглощают больше солнечного тепла, а повышенная влажность может нарушить их способность охлаждать себя с помощью одышки.

Советы по поддержанию температуры вашей собаки

Вот несколько простых мер, которые вы можете предпринять, чтобы помочь вашей собаке оставаться в прохладе и предотвратить тепловой удар:

  • Гидратация: обеспечьте собаке доступ к большому количеству свежей воды в течение дня. Добавьте в воду кубики льда, чтобы сделать ее более освежающей.
  • Тень: обеспечьте собаке место для отдыха в тени, например, крытое крыльцо или дерево.
  • Детский бассейн: установите детский бассейн, наполненный прохладной водой, чтобы собака могла в нем охладиться.
  • Охлаждающие средства: используйте охлаждающий жилет или коврик, чтобы снизить температуру тела собаки.
  • Ограничьте физические нагрузки: избегайте упражнений с собакой в жаркое время дня. Вместо этого выводите их на прогулку рано утром или поздно вечером, когда более прохладно.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Как помочь СОБАКЕ пережить ЖАРУ | Как охладить собаку | Собакам летом ЖАРКО!
Автор Марина Лебедева
Марина Лебедева — журналист, корреспондент Правды.Ру *
Редактор Ольга Алексеева
Ольга Алексеева — журналист, филолог, выпускающий редактор Правды.Ру
Популярное
После начала СВО на Украине российские артисты изменили свои позиции

Российские артисты долгое время участвовали в концертах к 9 Мая, а после начала СВО изменили свои позиции.

РИАН: опубликован обновленный список артистов из РФ, поменявших свою позицию после начала СВО на Украине
МК: похороны российского модельера Вячеслава Зайцева прошли странным образом
Странные похороны Зайцева: родня поссорилась, звёзды проигнорировали
Десятки украинских диверсантов пошли на прорыв в Россию
Немецкие танки Leopard 2 движутся к Приднестровью
В мирное время власть быстро забывает своих героев. Вот и Суворова тоже забыли Сергей Лебедев Депутаты Рады заявили о "рашизме", а их самих уже нет Любовь Степушова Украина должна ошеломить Россию: варианты контрнаступления Андрей Николаев
Зеленскому больше не до поездок по Европе: под угрозой возможность получения помощи для Киева
Где родился, там и пригодился: Киркоров отказался уезжать из России вслед за Пугачёвой
Подорван мост на "дороге жизни" ВСУ Часов Яр — Бахмут
Подорван мост на "дороге жизни" ВСУ Часов Яр — Бахмут
Последние материалы
РБК перечислил гражданам в РФ полезные привычки для сохранения хорошего самочувствия после 40 лет
СК РФ завел дело на украинскую актрису Курилец, зарезавшую в кадре серпом русского солдата
Политолог Баранчик: в затяжном конфликте Запад варит Россию, "словно лягушку в молоке"
ВС России нанесли удар по пункту размещения военнослужащих ВС Украины в ДНР
Политолог Ющук: мёртвый экс-президент Зеленский идеально устроит Россию и США
Джо Байден призвал американцев не дать выиграть президентские выборы 2024 года Дональду Трампу
Христианство и война: мир или меч?
Религиовед Аллен-младший рассказал о ссоре Запада с Ватиканом из-за украинского конфликта
Irish Examiner: ЕС готов долго платить украинским беженцам, лишь бы они вернулись на родину
ABC: Кремль атаковал украинский беспилотник UJ-22 Airborne
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников