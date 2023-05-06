С повышением температуры воздуха в летние месяцы первоочередной задачей становится обеспечение прохлады и безопасности вашего пушистого друга. Собаки не охлаждают себя так, как люди, поэтому они подвержены риску перегрева и развития теплового удара.
Собаки охлаждают себя в основном с помощью одышки, но в жаркую погоду им нужна дополнительная помощь. Следите за признаками перегрева, такими как чрезмерная одышка, вялость, судороги и полностью вытянутый из пасти язык. Если у вашей собаки наблюдаются какие-либо из этих симптомов, быстро охладите ее и при необходимости обратитесь за ветеринарной помощью.
Некоторые собаки более восприимчивы к тепловым травмам, чем другие. Брахицефалические породы, такие как мопсы, бостон-терьеры и французские бульдоги, подвержены высокому риску теплового удара из-за своей плоской морды и узких дыхательных путей. Собаки, принимающие определенные лекарства, такие как диуретики и бета-блокаторы, могут быть более склонны к тепловому удару. Основные медицинские состояния, такие как паралич гортани, болезни сердца, коллапс трахеи и ожирение, также могут повысить риск теплового удара. Собаки с темной или черной шерстью поглощают больше солнечного тепла, а повышенная влажность может нарушить их способность охлаждать себя с помощью одышки.
Вот несколько простых мер, которые вы можете предпринять, чтобы помочь вашей собаке оставаться в прохладе и предотвратить тепловой удар:
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