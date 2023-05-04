Эксперты рассказали о видах кист у собак: большинство нераковые

2:25 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Собаки

Владельцу собаки важно знать о различных типах кист, которые могут развиваться на коже вашего пушистого друга. Кисты — это аномальные наросты, которые могут возникать в любом месте на теле собаки, их внешний вид, диагностика и лечение зависят от типа кисты.

Фото: https://imgix.bustle.com/

Истинные кисты у собак

Истинные кисты у собак обычно обнаруживаются возле век или ушей и выглядят как полупрозрачные или темного цвета комочки с секреторным слоем. Они могут быть заполнены жидкостью или быть твердыми и вызваны закупоркой протоков в коже. Чтобы удалить истинную кисту, ветеринар удаляет железу, чтобы предотвратить повторное появление кисты.

Ложные кисты у собак

Ложные кисты у собак не имеют секреторного слоя и возникают в результате травм, в том числе инъекций, или кровотечений, которые приводят к гибели тканей. Они обычно темного цвета и могут лечиться путем дренирования и обработки травмированной кожи.

Фолликулярные кисты у собак

Фолликулярные кисты у собак возникают в волосяном фолликуле, когда он закупоривается, обычно в результате травмы. Некоторые породы гончих и бесшерстные собаки более склонны к фолликулярным кистам.

Дермоидные кисты у собак

Дермоидные кисты у собак встречаются редко. Они образуются во время внутриутробного развития щенка в результате неполного закрытия слоя эпидермиса кожи и могут быть незаметны до конца жизни. Дермоидные кисты требуют хирургического вмешательства для удаления и могут потребовать визуализации или направления к специалисту, если они затрагивают спинной мозг.

Диагностика и лечение кист у собак

Если вы заметили у своей собаки нарост, важно записаться на прием к ветеринару для постановки правильного диагноза. Ветеринар изучит содержимое кисты под микроскопом, чтобы определить тип кисты и соответствующее лечение, необходимое для ее удаления и предотвращения ее повторного появления.

В большинстве случаев кисты у собак являются нераковыми, но если ветеринар подтвердит это, вы будете спокойны как владелец собаки. Лечение кист у собак может варьироваться от дренирования и лечения кожи до хирургического удаления кисты и ее секреторной выстилки.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.