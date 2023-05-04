Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
РВ: спецназ России готовится к боям в зоне спецоперации
Политический философ предложил ввести специальный термин для "русского геноцида"
Командир роты 93-й бригады "Холодный Яр" ВСУ Немашкало уничтожен в Бахмуте
Певица Валерия о политической ситуации: "Мы живём в странное время, время перевёртышей"
Die Welt*: НАТО приняло новую стратегию и приступает к войне с Россией на её земле
Newsweek: в ISW считают инсценировкой атаку БПЛА со взрывчаткой на Кремль
Гинцбург призвал россиян к массовой вакцинации от кори во избежании эпидемии
Закавказские республики поздравили Польшу с Днём конституции
В суд Новосибирска передали дело о нападении полицеского на 16-летнюю школьницу

Эксперты рассказали о плюсах и минусах использования ошейников для дрессировки собак

Зоосфера » Собаки

Ошейники для дрессировки часто используются для коррекции нежелательного поведения собак. Однако их эффективность и этические аспекты вызывают много споров.

Эксперты рассказали о плюсах и минусах использования ошейников для дрессировки собак
Фото: https://cdn.vox-cdn.com/

Потенциальные преимущества ошейников для дрессировки собак

Одно из главных преимуществ ошейников для дрессировки собак заключается в том, что они могут помочь предотвратить вредное или опасное поведение собаки. Например, ручной ошейник может быть уместен в ситуации, когда собака собирается напасть или преследовать кошку, а хозяин не может вмешаться достаточно быстро, чтобы предотвратить причинение вреда.

Аналогично электрические ошейники могут быть полезны для удержания собаки в пределах определенной территории без необходимости возведения физических барьеров. Это может быть особенно полезно для владельцев больших участков или тех, кто живет в районах, где традиционные заборы запрещены.

Недостатки ошейников для дрессировки собак

Несмотря на потенциальные преимущества, ошейники для дрессировки собак имеют и ряд недостатков. Пожалуй, самый большой недостаток — это возможность злоупотребления. При неправильном использовании эти ошейники могут причинить собаке физический вред или эмоциональную травму.

Особенно проблематичны автоматические, такие как ошейники от лая. Они могут легко срабатывать в неподходящий момент, вызывая у собаки замешательство или страх. Это может привести к целому ряду негативных побочных эффектов, включая беспокойство, агрессию и поведение избегания.

Ручные дрессировочные ошейники, хотя и менее подвержены таким проблемам, все же могут быть опасны при неправильном использовании. Владельцы, не имеющие опыта в дрессировке собак, могут не понять язык тела собаки или не знать, когда следует применить коррекцию, что приведет к непредвиденным последствиям.

Роль положительного подкрепления

В конечном счете, лучший способ дрессировки собаки — это положительное подкрепление. Вместо того чтобы наказывать за нежелательное поведение, положительное подкрепление фокусируется на поощрении хорошего поведения. Такой подход не только помогает предотвратить негативное поведение, но и способствует укреплению связи между собакой и ее владельцем.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Как правильно пользоваться электронным ошейником
Автор Марина Лебедева
Марина Лебедева — журналист, корреспондент Правды.Ру *
Редактор Ольга Алексеева
Ольга Алексеева — журналист, филолог, выпускающий редактор Правды.Ру
Популярное
Обещание не убивать Зеленского потеряло силу: Россия ответит на удар по Кремлю

Атака БПЛА на Кремль — это попытка обезглавить российское руководство и армию в критический момент СВО на Украине. Поэтому характер операции резко изменится.

Покушение на Путина изменит характер СВО
Путин не пострадал во время атаки БПЛА на Кремль
Президент России не пострадал во время атаки дронов на Кремль
Об опасности соли для больных диабетом рассказала врач-диетолог
В Сети заявили об окружении сотни русских бойцов под Белогоровкой
России необходимо снова сделать русский язык уважаемым во всём мире Сергей Лебедев Депутаты Рады заявили о "рашизме", а их самих уже нет Любовь Степушова Украина должна ошеломить Россию: варианты контрнаступления Андрей Николаев
Одним из агентов Украины мог быть бизнесмен из Подмосковья
Страшное лето-2023: синоптики ждут три месяца аномальной жары "за 40 в тени"
В США пытаются узнать, кто стоит за атакой беспилотников на Кремль
В США пытаются узнать, кто стоит за атакой беспилотников на Кремль
Последние материалы
Закавказские республики поздравили Польшу с Днём конституции
В суд Новосибирска передали дело о нападении полицеского на 16-летнюю школьницу
Родион Газманов: "Переписывание истории ещё никого никогда до добра не доводило, ни одну страну, ни одного человека"
Колумнист GT Ху Сицзинь: с помощью атаки БПЛА на Кремль Киев хотел показать силу
МК: в Сети целью наступления ВС Украины называли ядерную провокацию России
Невролог Голубинская перечислила три способа спастись от магнитных бурь
Немецкий наёмник подтвердил факты расстрела боевиками ВСУ российских пленных
В Новосибирске два участника террористической организации получили большие сроки
Аналитик Джерелиевский: Украина использует террористическую тактику наступления
ВСУ сконцентрировались в Запорожской области
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников