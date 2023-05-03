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Эксперты: удаление когтей у кошки не только болезненно, но и приносит массу осложнений

2:34
Зоосфера » Кошки

Как владелец кошки вы, возможно, задумывались о том, чтобы удалить когти своему другу. Прежде чем решиться на этот шаг, важно понять, что на самом деле представляет собой удаление когтей и какие осложнения оно может принести.

Эксперты: удаление когтей у кошки не только болезненно, но и приносит массу осложнений
Фото: pixabay. com

Почему люди рассматривают возможность удаления когтей?

Царапанье — это естественное поведение кошек, которое помогает им растягивать и тренировать мышцы. В дикой природе кошки используют царапанье, чтобы пометить свою территорию и не дать когтям врасти в подушечки лап. Кошки, живущие в помещении, все еще испытывают желание почесаться, но, не имея подходящего выхода, они могут прибегнуть к царапанию мебели и других предметов в доме.

Если вы беспокоитесь о том, что ваша мебель может быть повреждена, вы можете подумать об удалении когтей вашей кошки. Однако есть и более эффективные решения, не связанные с причинением боли и дискомфорта вашему питомцу.

Тёмная сторона удаления когтей

Удаление когтей не только болезненно — оно также может привести к долгосрочным медицинским осложнениям. После операции у вашей кошки могут возникнуть проблемы с туалетом из-за боли при попытке покопаться в поддоне. Это может привести к пожизненному отвращению использования лотка. Кроме того, котята могут стать агрессивными и недружелюбными, поскольку они больше не могут использовать свои когти для защиты.

Также необходимо учитывать медицинские осложнения. При удалении когтей существует риски кровоизлияния, инфекции, абсцесса и врастания когтей, что может привести к еще большей боли и абсцессам. В некоторых случаях у кошек может развиться постоянная хромота и воспаление мочевого пузыря из-за боли, стресса и отвращения к туалету.

Приучение к когтеточке

Вместо того чтобы удалять когти, есть лучшие варианты, которые помогут вам сохранить мебель и благополучие вашей кошки. Одним из таких вариантов является дрессировка кошки, которая заключается в том, чтобы научить ее царапаться в соответствующих местах. Это можно сделать, обеспечив кошку когтеточками или ковриками и поощряя ее, когда она их использует.

Другой вариант — использование виниловых колпачков для когтей, которые можно надеть на когти кошки, чтобы защитить мебель. Эти колпачки легко наклеиваются и не причиняют боли вашему питомцу.

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УДАЛЕНИЕ КОГТЕЙ У КОШЕК. ПЕЧАЛЬНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ОПЕРАЦИИ
Автор Марина Лебедева
Марина Лебедева — журналист, корреспондент Правды.Ру *
Редактор Ольга Алексеева
Ольга Алексеева — журналист, филолог, выпускающий редактор Правды.Ру
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