Ответственный владелец собаки должен следить за ее здоровьем и гигиеной, а это включает в себя и подстригание когтей. Хотя стрижка когтей может показаться сложной задачей, она относительно проста, если знать, как правильно ее выполнять.
Если у вашей собаки слишком длинные ногти, это может привести к целому ряду проблем. Длинные когти могут стать причиной неестественной походки, вызывая нагрузку на суставы собаки, что может привести к боли и дискомфорту.
В крайних случаях нестриженые когти могут даже врастать внутрь и вызывать инфекции. Поэтому очень важно регулярно подстригать когти вашей собаки, чтобы обеспечить ее общее здоровье и благополучие, предупреждают эксперты.
Частота подстригания когтей зависит от различных факторов, включая породу, образ жизни и окружающую среду. Однако, по общему правилу, когти следует подстригать раз в месяц. Если ваша собака особенно активна или проводит много времени на твердых поверхностях, таких как бетон или асфальт, возможно, вам придется подстригать когти чаще. И наоборот, если когти собаки изнашиваются естественным образом или их часто подстригают, возможно, их нужно подстригать реже.
Очень важно убедиться, что ваша собака спокойно относится к процессу стрижки когтей. Некоторые собаки нервничают, когда к их лапам прикасаются, поэтому важно не торопить события и постепенно приучать собаку к тому, что с ее лапами нужно обращаться.
Когда ваша собака освоится с этим процессом, пора приступать к обрезке когтей. Вот пошаговое руководство по безопасной стрижке когтей вашей собаки:
Вы можете использовать кусачки для когтей или шлифовальную машинку, чтобы подстричь когти вашей собаки. Выберите инструмент, которым вам удобно пользоваться и который соответствует потребностям вашей собаки.
Выберите время и место, где ваша собака будет расслаблена и спокойна. Убедитесь, что там достаточно света, чтобы вы могли видеть, что вы делаете. Затем возьмите лапу собаки и подстригите ноготь.
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Колесников принимал всё слишком близко к сердцу.