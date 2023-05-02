Эксперты рассказали, как подстричь когти собаке в домашних условиях

2:31 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Собаки

Ответственный владелец собаки должен следить за ее здоровьем и гигиеной, а это включает в себя и подстригание когтей. Хотя стрижка когтей может показаться сложной задачей, она относительно проста, если знать, как правильно ее выполнять.

Почему важно подстригать когти?

Если у вашей собаки слишком длинные ногти, это может привести к целому ряду проблем. Длинные когти могут стать причиной неестественной походки, вызывая нагрузку на суставы собаки, что может привести к боли и дискомфорту.

В крайних случаях нестриженые когти могут даже врастать внутрь и вызывать инфекции. Поэтому очень важно регулярно подстригать когти вашей собаки, чтобы обеспечить ее общее здоровье и благополучие, предупреждают эксперты.

Как часто нужно подстригать когти собаке?

Частота подстригания когтей зависит от различных факторов, включая породу, образ жизни и окружающую среду. Однако, по общему правилу, когти следует подстригать раз в месяц. Если ваша собака особенно активна или проводит много времени на твердых поверхностях, таких как бетон или асфальт, возможно, вам придется подстригать когти чаще. И наоборот, если когти собаки изнашиваются естественным образом или их часто подстригают, возможно, их нужно подстригать реже.

Подготовка собаки к стрижке когтей

Очень важно убедиться, что ваша собака спокойно относится к процессу стрижки когтей. Некоторые собаки нервничают, когда к их лапам прикасаются, поэтому важно не торопить события и постепенно приучать собаку к тому, что с ее лапами нужно обращаться.

Подстригание когтей вашей собаки

Когда ваша собака освоится с этим процессом, пора приступать к обрезке когтей. Вот пошаговое руководство по безопасной стрижке когтей вашей собаки:

Выберите правильные инструменты

Вы можете использовать кусачки для когтей или шлифовальную машинку, чтобы подстричь когти вашей собаки. Выберите инструмент, которым вам удобно пользоваться и который соответствует потребностям вашей собаки.

Выберите подходящее время и место

Выберите время и место, где ваша собака будет расслаблена и спокойна. Убедитесь, что там достаточно света, чтобы вы могли видеть, что вы делаете. Затем возьмите лапу собаки и подстригите ноготь.

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