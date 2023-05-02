Эксперты рассказали, как безопасно дать кошке таблетку: обмажьте её сливочным маслом

2:28 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Как владелец кошки, вы знаете, что вашему кошачьему другу иногда требуются лекарства для поддержания здоровья. Однако давать кошке таблетки может быть непростой задачей.

Почему давать таблетки кошкам сложно

У кошек маленькое горло, поэтому им трудно глотать таблетки, особенно крупные. Представьте себе попытку проглотить большую таблетку без воды. Это очень неудобно, и этот дискомфорт усиливается для кошек. Кроме того, кошки могут быть суетливыми и отказываться принимать таблетки, что еще больше усложняет процесс.

Жидкие лекарства вместо таблеток

Многие лекарства выпускаются в жидкой форме, что может быть проще для кошек. Спросите у ветеринара, есть ли лекарства для вашей кошки в жидкой форме. Если нет, некоторые таблетки можно превратить в жидкость со вкусом курицы или тунца.

Раздавить и смешать таблетки в еде

Еще один способ дать таблетки кошкам — измельчить их на мелкие кусочки и подмешать в очень ароматные кошачьи консервы. Однако пробуйте этот способ, только если у вас есть лишняя таблетка, так как кошка может отказаться ее есть. Спросите у ветеринара, можно ли раздавить таблетку или порезать ее на мелкие кусочки, прежде чем смешивать ее с кормом.

Приём таблеток

Если вы не можете достать жидкое лекарство или ваша кошка не хочет есть таблетку в корме или в кармане, вам придется "пичкать" кошку таблетками. Но никогда не давайте кошке исключительно таблетку. После приема таблетки всегда сразу же предлагайте кошке закуску: консервы, бульон или воду, и следите за тем, чтобы она съела или выпила не менее одной полной чайной ложки. Это поможет таблетке пройти весь путь. Если кошка больна или просто не хочет есть консервы или даже разбавленное водой куриное детское питание, вам придется осторожно влить шесть кубиков воды в уголок ее рта.

Советы по приёму таблеток

Обмажьте таблетку сливочным маслом. Посоветуйтесь с ветеринаром, но большинство таблеток можно смело покрывать сливочным маслом, что поможет им проскользнуть внутрь.

Предлагайте таблетку как лакомство, из руки. Иногда кошки удивляют своих хозяев, съедая таблетку без всякого сопротивления. Если это произошло, дайте таблетку с лакомством и все готово.

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