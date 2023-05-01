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Учёные рассказали, как кошки распознают и реагируют на человеческий голос

2:39
Зоосфера » Кошки

На протяжении многих веков кошки были загадкой для своих спутников-людей. Являются ли они отстраненными, равнодушными существами или же они действительно узнают и реагируют на нас своим собственным уникальным способом? Один из вопросов, который давно обсуждается: понимают ли кошки свои имена. Последние исследования показывают, что ответ на этот вопрос однозначно "да".

Учёные рассказали, как кошки распознают и реагируют на человеческий голос

Распознавание и реакция на человеческий голос

Исследование, проведенное в 2013 году, показало, что кошки распознают человеческие голоса и реагируют на них в основном движением ушей и головы. Они также обнаружили, что использование широкого тона было более эффективным, чтобы вызвать ответную реакцию у кошек. Интересно, что в ходе исследования был сделан вывод о том, что кошки узнают голос хозяина.

В другом исследовании, проведенном в 2017 году, сравнивалось, как люди разговаривают с домашними животными и младенцами, используя высокочастотный, простой по содержанию и гармоничный голос. В этом исследовании использовалась "речь, направленная на котят", которая была простой, высокотональной и музыкальной. Исследование показало, что кошки имеют широкий диапазон слуха и высоты тона и могут быть более внимательны к человеческим речам с большим количеством вибраций.

Обучение кошек реагировать на голосовые команды

Одна из самых сильных переменных, влияющих на реакцию кошек на голос хозяина, — это то, голодны они или нет. Еда — мощный мотиватор для животных, и кошки не исключение. Если еда сочетается с голосом хозяина, кошки с большей вероятностью откликнутся. Однако важно понимать, что у кошек есть только две формы существования — хищник или добыча, и их реакция обычно соответствует этим формам — искать пищу или прятаться.

Обучение кошки реагировать на словесные сигналы, например, на свое имя, с самого раннего возраста имеет решающее значение. У котят очень ранний период привыкания к человеку, который может начаться уже в возрасте 17 дней, поэтому важно обращаться с ними и приучать их к человеческому голосу и прикосновениям, чтобы мы ассоциировались у них с вниманием, любовью и едой. Использование гармоничного тона, а также, возможно, многосложных имен в сочетании с пищевыми поощрениями может привести к лучшей реакции наших кошачьих друзей.

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Кошки ЗНАЮТ свои имена, просто не всегда откликаются!
Автор Марина Лебедева
Марина Лебедева — журналист, корреспондент Правды.Ру *
Редактор Ольга Алексеева
Ольга Алексеева — журналист, филолог, выпускающий редактор Правды.Ру
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