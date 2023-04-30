Эксперты рассказали, что нужно знать, прежде чем завести дома хорька

2:31 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Экзотика

Если вы решили завести домашнего хорька, важно понимать, что нужно для ухода за ним. Хорьки — игривые и озорные домашние животные, которые могут приносить бесконечные развлечения и радость своим хозяевам.

Мускусный запах

У хорьков есть ароматические железы у основания хвоста, которые вырабатывают сильное, мускусное масло. Даже если хорьков мыть, они все равно будут иметь легкий мускусный запах, который некоторым людям может показаться неприятным. Прежде чем заводить хорька, проведите время рядом с ним, чтобы понять, сможете ли вы переносить его запах.

Социальные животные

Хорьки — социальные существа, которые любят компанию. В дикой природе они обычно живут группами или колониями. В качестве домашних животных они ищут членов семьи или других хорьков для общения. Рассмотрите возможность приобретения нескольких хорьков для обеспечения дружеского общения, но не забудьте проконтролировать их взаимодействие и обеспечить равный доступ к еде, игрушкам и спальным местам.

Потребность в упражнениях

Хорьки любят бегать, прыгать, лазать и прятаться. Им также нравятся игрушки, особенно когда они маленькие. Упражнения важны для хорьков, чтобы предотвратить ожирение. Планируйте, чтобы они много времени бегали вне клетки.

Любят грызть

Хорьки грызут практически все предметы, которые попадаются им на пути, особенно когда они молоды и любопытны. Чтобы хорьки не глотали посторонние предметы, которые могут вызвать серьезные проблемы со здоровьем, необходимо обеспечить защиту дома.

Мясоеды

Хорьки — плотоядные животные, которым требуется рацион с высоким содержанием животного белка. Для домашних хорьков выпускаются корма с высоким содержанием белка, умеренным содержанием жиров и низким содержанием углеводов. Не кормите их сырым мясом, так как их кишечный тракт не приспособлен к его употреблению.

Продолжительность жизни

Хорьки имеют относительно короткую продолжительность жизни — около 5-9 лет. Будьте готовы к тому, что уход за ними потребует больших финансовых и эмоциональных затрат.

Приучение к туалету

Хорьков можно приучить к туалету, но это может занять некоторое время и терпение. Используйте туалет с низким бортиком для облегчения доступа.

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